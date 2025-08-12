Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Área afectada por el incendio de la localidad navarra de Carcastillo. EFE

El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península

Las zonas afectadas son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, consumiendo miles de hectáreas que han provocado la evacuación de civiles

Miguel. G. Casallo

Martes, 12 de agosto 2025, 09:32

El Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha declarado la fase de preemergencia ... ante los numerosos incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. La medida busca coordinar y reforzar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades autónomas más afectadas.

