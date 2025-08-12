Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vistas desde el mirador de Orellana muestra el paisaje de Las Médulas lleno de ceniza. AFP

Las Médulas, el paraje Patrimonio de la Humanidad devastado por los incendios

Las Médulas, el paisaje cultural modelado por la minería romana y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997, ha sufrido daños por un incendio que ha obligado a desalojos, ha calcinado bosques de castaños centenarios y ha afectado infraestructuras arqueológicas y turísticas

Miguel G. Casallo

Martes, 12 de agosto 2025, 11:04

Cae ceniza del cielo. Las Médulas, el conjunto paisajístico y arqueológico del Bierzo que recoge las huellas de la mayor explotación aurífera a cielo abierto ... del Imperio romano, está siendo golpeado por un incendio forestal que ha provocado desalojos masivos y ha dejado parte del paraje cubierto de ceniza. El suceso ha puesto en riesgo tanto la vegetación histórica como elementos ligados al valor patrimonial y la visita pública del enclave.

