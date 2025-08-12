Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere el hombre herido en el incendio de Tres Cantos

Ingresó en el hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 08:30

El hombre que fue atendido ayer con quemaduras en el 98% del cuerpo a consecuencia del incendio de vegetación declarado a última hora de la ... tarde en Tres Cantos (Madrid), ha fallecido. Según algunas informaciones no confirmadas podría haberse encontrado junto a ganado, tratando de sacarlo de la zona. Tras recibir los primeros cuidados médicos en el lugar, fue trasladado al Hospital La Paz en un helicóptero de Guardia Civil dada la gravedad de su estado.

