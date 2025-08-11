Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

La UME combate el incendio en la Comunidad de Madrid y Toledo

El fuego se ha extendido rápidamente debido a las fuertes rachas de viento. Han desalojados dos zonas de Tres Cantos y confinado otro par en Castilla-La Mancha

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:56

La Comunidad de Madrid ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias a las labores de extinción del incendio que se ha generado ... en la localidad de Tres Cantos a última hora de la tarde de este lunes, 11 de agosto. El fuego ha obligado a desalojar también las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, en la zona este del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  4. 4 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  5. 5 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  6. 6 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  7. 7 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UME combate el incendio en la Comunidad de Madrid y Toledo

La UME combate el incendio en la Comunidad de Madrid y Toledo