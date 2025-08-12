Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casas afectadas por el incendio en el pueblo de Las Médulas. Icat

El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 vecinos desalojados de sus casas

Las Médulas, Llamas de la Cabrera, Paradiña, Orallo y Fasgar, junto al fuego de Zamora que ha saltado ya a la provincia leonesa, son las comarcas que más preocupan a los operativos de extinción de incendios forestales que trabajan sin descanso

I. Santos y C. Ramos

León

Martes, 12 de agosto 2025, 01:30

No da tregua el fuego en León. Las intensas temperaturas, la falta de humedad, el viento en los peores momentos y una orografía particular son ... las causas que complican la extinción de los fuegos que asolan la provincia leonesa. Tres incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, otros dos de nivel 1 y un fuego que no entiende de fronteras provinciales mantienen a cerca de 3.000 leoneses fuera de sus casas en la noche del lunes 11 de agosto. La mañana del lunes fue complicada, pero cuando parecía que algunos de los incendios ya no tenían llamas o estaban a punto de ser controlados el viento volvió a hacer de las suyas y dificultó aún más una situación descontrolada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  5. 5 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  8. 8 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 vecinos desalojados de sus casas

El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 vecinos desalojados de sus casas