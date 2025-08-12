Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado. E. P.

El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León

Feijóo echa en cara al también exacalde socialista de Valladolid que bromee con «el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas» y reclama al presidente Sánchez su cese por falta de «sensibilidad y respeto»

R. C.

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 00:29

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagonizó a última hora de este lunes un nuevo rifirrafe político con el PP, esta vez ... a costa del papel de la Junta de Castilla y León, gobernada por los populares, durante los incendios que asolan a esta comunidad, fundamentalmente en las provincias de León y Zamora. A través de las redes sociales, que se han convertido en uno de los medios favoritos de comunicación del dirigente socialista, descalificó como «sinvergüenzas» al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por según él «estar de farra» mientras estaban activos esos fuegos.

