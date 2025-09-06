El Málaga, del éxtasis al descontrol

Árbitro: Lax Franco (Comite Murciano), asistido en el VAR por López Toca (Comité Cántabro). Amarilla al local Montero y al visitante Bouldini. Los cuatro goles, revisados en el videoarbitraje por posibles fuera de juego y luego validados.

Goles: 1-0, minuto 14: Chupete, con una gran definición de cabeza en parábola a un no menos bueno servicio profundo de Juanpe. 2-0, minuto 20: Triangulación entre Joaquín, Larrubia (corriendo al espacio), de cabeza, y Chupete, que llega a zona de gol para empujarla. 2-1, minuto 30: Casadesús, desde fuera del área, tras una dejada hacia atrás de Bouldini. 2-2, minuto 50: Alemañ, tras un rechace con el pie de Alfonso Herrero a un tiro de Pablo Sáenz.

Pretendía el Málaga adelantar por la derecha al Granada, al que veía hace apenas año y medio dos categorías más arriba. Llegaban ambos equipos al ... derbi con trayectorias muy opuestas, invictos los blanquiazules y sin puntos los rojiblancos, pero en La Rosaleda se pasó del éxtasis de dos goles tempraneros al descontrol absoluto, que desembocó en el empate y la tentativa de remontada del rival, cercana por momentos. Un sabor amargo, máxime cuando el equipo podía haber dormido líder en solitario del torneo (con cuatro jornadas y otros tantos rivales pendientes de jugar que le habrían podido superar).

Lo expresó acertadamente Pellicer en la víspera. No había que «sacar la patita» en forma de creerse más de lo que es de momento este equipo y en cierta medida fue sorprendente cómo se le escapó una renta considerable (para lo que suele ser Segunda) en pocos minutos en un vuelco muy ostensible de los acontecimientos.

De partida, el Málaga sólo introdujo un cambio en la formación, la de Dani Sánchez por Víctor García, y la contundencia ofensiva de los dos equipos no parecía encajar en un desarrollo inicial de partido muy táctico, como todos los que se vieron ayer en el campeonato de Segunda. Pero en las áreas, la eficacia fue casi total en el primer tiempo. La propuesta de partida del Granada fue con defensa de cinco, pero a la hora de la verdad el cuadro rojiblanco naufragaba en balones digonales filtrados para las rupturas al espacio, esta variante en la que tanto ha crecido el Málaga esta campaña, como ya demostró en el Costa del Sol y anoche.

Y es que hubo mucha precisión en el envío bombeado de Juanpe para el 1-0, pero no fue menos sencilla la definición de Chupete, con un testarazo en parábola ante el que no pudo hacer nada Luca Zidane. Parecía el partido de la redención del gaditano y también la consagración de Joaquín, que no pudo disfrutar tantro en su primera etapa de blanquiazul como ahora. De sus botas partió otra triangulación perfecta con Larrubia (otra ruptura diagonal), que se la dejó de cabeza a placer a Chupete, que estrenó el 'nueve' de la mejor manera. Haciendo goles como soles.

Habían pasado sólo veinte minutos y el Málaga se veía con una renta desconocida tan temprana en su regreso al fútbol profesional. En la foto de los dos tantos figuraba el debutante Álex Sola, primero rompiendo el fuera de juego en el 1-0 y después dejándose comer la tostada por 'Larru'.

Se perfillaba el Granada como un equipo por hacer, compuesto con menos alegrías económicas, con más peso africano en sus filas y cierto desorden, pero el choque giró y llegó abierto al descanso tras el gol de Casadesús. Avisó primero Pablo Sáenz, que no engatilló bien en una aparición plácida en el área. pero después ajustició el 'carrilero' derecho visitante en una acción revisada por dos posibles fuera de juego, ambos inexistentes. Faye le ganó la espalda de forma legal a Puga y puso el centro desde la izquierda a Bouldini, que se vio habilitado por Murillo. El marroquí fue el que se la dejó de espaldas a Casadesús, y el tiro cruzado de este fuera del área tocó ligeramente en Montero. Pudo ser peor, porque Fayé remató al palo poco antes del intermedio, en un tiro escorado que sorprendió a Alfonso Herrero, y todo quedaba muy abierto.

PALCO 17 Un fallo colectivo apagó la ilusión, por Pedro Luis Gómez

Tanto que el Granada salió mucho más metido en el partido, con un Jorge Pascual en estado de gracia. El sustituto del amonestado Bouldini hizo volar a Alfonso Herrero, que se detuvo en el aire para atrapar su cabezazo, y luego remató al poste desde fuera del área en una acción que de haber sido gol se habría anulado por un fuera de juego posicional de Sergio Ruiz.

Ampliar Un avance de Joaquín. MARILÚ BÁEZ

Estaba fuera del partido el Málaga, noqueado por un Granada que no tardó en empatar, en otra acción que se tuvo que mirar con lupa en el VAR. Esta vez fue Pablo Sáenz el que buscó fortuna de lejos, y tras repeler con la pierna Herrero aprovechó el rechace Alemañ, habilitado por un hombro de Murillo. Todo muy justo otra vez.

Intentaba levantarse el Málaga, con remates algo inocentes de Rafa e Izan Merino y trató enseguida de meter el bisturí Pellicer con la entrada de Dotor y Lobete por Rafa y Joaquín. La tuvo el primero de ellos, al peinar un centro del segundo El cuadro blanquiazul intentaba recuperar el control del choque tras media hora a merced de su rival y equilibró algo la balanza. En el cuerpo a cuerpo Chupete estuvo cerca del 'hat-trick' estirándose para tratar de rematar un centro de Gabildondo o interponiéndose a un despeje de Zidane.

Pero la sensación es que el Málaga no lograba volver a darle la vuelta de la situación, en un ambiente caldeado por las protestas de la grada al criterio de Lax Franco, con el que el equipo suele salir malparado. Entraron más pulmones, con Ochoa, pero era una y otra vez ganaba las disputas el Granada, con un Pascual incordiando, hasta que el empate pudo darse por bueno.