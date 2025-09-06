Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete cabecea en parábola en la acción del primer gol malaguista.

Chupete cabecea en parábola en la acción del primer gol malaguista. MARILÚ BÁEZ

El Málaga, del éxtasis al descontrol

Cede un empate después de una renta temprana de dos goles en La Rosaleda, en un vuelco inesperado del guión ante un Granada que por momentos llegó a estar cerca de ganar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:20

Málaga

Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, m.46), Murillo, Montero, Dani Sánchez; Izan Merino, Juanpe; Larrubia (Ochoa, m.78), Rafa (Dotor, m.61), Joaquín (Lobete,m.61), y Chupete (Jauregui,m.85).

2

-

2

Granada

Luca Zidane; Casadesús (Rodelas, m.83); Naasei, Lama, Loic Williams, Álex Sola (Hormigo, m.73); Pablo Sáenz (Arnaiz, m.69), Alemañ, Sergio Ruiz (Alcaraz, m.69), Faye, y Bouldini (Pascual,m.46).

  • Goles: 1-0, minuto 14: Chupete, con una gran definición de cabeza en parábola a un no menos bueno servicio profundo de Juanpe. 2-0, minuto 20: Triangulación entre Joaquín, Larrubia (corriendo al espacio), de cabeza, y Chupete, que llega a zona de gol para empujarla. 2-1, minuto 30: Casadesús, desde fuera del área, tras una dejada hacia atrás de Bouldini. 2-2, minuto 50: Alemañ, tras un rechace con el pie de Alfonso Herrero a un tiro de Pablo Sáenz.

  • Árbitro: Lax Franco (Comite Murciano), asistido en el VAR por López Toca (Comité Cántabro). Amarilla al local Montero y al visitante Bouldini. Los cuatro goles, revisados en el videoarbitraje por posibles fuera de juego y luego validados.

  • Campo: Partido jugado en La Rosaleda. 26.601 espectadores, el mejor dato de la temporada.

Pretendía el Málaga adelantar por la derecha al Granada, al que veía hace apenas año y medio dos categorías más arriba. Llegaban ambos equipos al ... derbi con trayectorias muy opuestas, invictos los blanquiazules y sin puntos los rojiblancos, pero en La Rosaleda se pasó del éxtasis de dos goles tempraneros al descontrol absoluto, que desembocó en el empate y la tentativa de remontada del rival, cercana por momentos. Un sabor amargo, máxime cuando el equipo podía haber dormido líder en solitario del torneo (con cuatro jornadas y otros tantos rivales pendientes de jugar que le habrían podido superar).

