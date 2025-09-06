Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un fallo colectivo apagó la ilusión

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:28

Asistimos en La Rosaleda a un extraño partido en el que el espectacular comienzo local fue un espejismo: de un 2-0 a los 20 ... minutos, con un Chupe estelar, asistimos a un sorprendente bajón de los malagueños y un arreón de fuerza de los granadinos, cuando debió ser al revés, porque el equipo que parecía estaba muerto futbolísticamente hablando resurgió de sus propias cenizas para dominar. El Málaga se hundió de una manera tan estrepitosa como inesperada. Los rojiblancos se fueron al descanso recortando distancias, y tras la pausa, los locales parecieron ausentes, con una carencia de ideas que preocupa. Los fallos defensivos no sólo permitieron el 2-2, y fue casi un milagro que los visitantes no se perdiera. El pésimo final del mercado de fichajes protagonizado por Loren Juarros y su equipo, con un ridículo espantoso (su reconocimiento de que no conocen el mercado europeo es para analizar), nos ha dejado sin el refuerzo, necesario, de la zona defensiva. Y ese déficit se notó frente a los de Pacheta, porque el Málaga hizo un pésimo segundo tiempo, sin apenas ocasiones de gol, con tal cúmulo de fallos que contagiaron a Pellicer, que se equivocó claramente en los cambios; lo malo es que carrera de despropósitos también contagió al colegiado, conocido como 'Lax el malo', y que una vez más refrendó que no tiene categoría para estar en Segunda. Pacheta se dio cuenta del cacao del Málaga, de su banquillo y del árbitro, y acertó en las sustituciones, colocando a hombres de reconocida 'fuerza' (Alcaraz por ejemplo) y gente de ataque. Todo lo que comenzó siendo una preciosidad, pletórica de felicidad y de ilusión, se tornó en desasosiego, susto y dos puntos perdidos. No puede un equipo que gana 2-0 en 20 minutos perder la victoria, sea en esta categoría o en otra, y pese a su estado de gracia, no nos bastó con Chupe. Fue una pena, sobre todo porque han quedado clarísimas las carencias del equipo que ha ignorado la Dirección Técnica, que una vez más ha decepcionado a todos por no haber hecho su trabajo.

