El uno a uno del Málaga-Granada
SUR pone nota a los jugadores blanquiazules en el partido disputado el sábado 6 de septiembre en La Rosaleda
Málaga
Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:46
-
7
Alfonso Herrero
Muy activo y acertado, pero con la sensación de que en el segundo gol visitante pudo hacer algo más en un despeje letal.
-
4
Puga
Sufrió en ... exceso ante Faye y se marchó lesionado al descanso del partido.
-
5
Murillo
Estuvo en la foto del primer gol frustrando el fuera de juego, pero estuvo contundente e intenso atrás.
-
6
Montero
Mostró su perfil más duro y desactivó el 'offside' del 2-2 por un hombro.
-
5
Dani Sánchez
Novedad en el once, su banda no estuvo tan descubierta, pero se le echó de menos en ataque.
-
5
Izan Merino
No pudo mitigar el descontrol táctico tras el 2-0 y permitió que se concedieran numerosos tiros frontales.
-
5
Juanpe
Excelente pase en el 1-0 y buen inicio, que se fue diliyendo con la fulgurante reacción del Granada, pero va a más.
-
6
Larrubia
Buena ruptura y pase para el 2-0 y mucha actividad, aunque estuvo poco lúcido con el balón al pie.
-
5
Rafa
Trabajó en la presión, pero no tuvo apenas protagonismo ofensivo.
-
6
Joaquín
De sus botas partió la jugada del 2-0, aunque fue claramente de más a menos.
-
8
Chupete
Bigoleador el día en que estrenó el 'nueve', Es un delantero en continuo crecimiento. No se echó de menos a Niño.
-
5
Gabilondo
Trató de aportar profundidad con su entrada en el segundo tiempo.
-
5
Lobete
Un buen centro de gol, pero poco más en ataque.
-
5
Dotor
Tuvo una buena ocasión y trabajó en la medular.
-
5
Ochoa
Intentó ofrecer frescura.
-
S.C.
Jauregui
Debutó, SIn tiempo para una valoración.
