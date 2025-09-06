El uno a uno del Málaga-Granada

Muy activo y acertado, pero con la sensación de que en el segundo gol visitante pudo hacer algo más en un despeje letal.

Sufrió en ... exceso ante Faye y se marchó lesionado al descanso del partido.

5 Murillo

Estuvo en la foto del primer gol frustrando el fuera de juego, pero estuvo contundente e intenso atrás.

6 Montero

Mostró su perfil más duro y desactivó el 'offside' del 2-2 por un hombro.

5 Dani Sánchez

Novedad en el once, su banda no estuvo tan descubierta, pero se le echó de menos en ataque.

5 Izan Merino

No pudo mitigar el descontrol táctico tras el 2-0 y permitió que se concedieran numerosos tiros frontales.

5 Juanpe

Excelente pase en el 1-0 y buen inicio, que se fue diliyendo con la fulgurante reacción del Granada, pero va a más.

6 Larrubia

Buena ruptura y pase para el 2-0 y mucha actividad, aunque estuvo poco lúcido con el balón al pie.

5 Rafa

Trabajó en la presión, pero no tuvo apenas protagonismo ofensivo.

6 Joaquín

De sus botas partió la jugada del 2-0, aunque fue claramente de más a menos.

8 Chupete

Bigoleador el día en que estrenó el 'nueve', Es un delantero en continuo crecimiento. No se echó de menos a Niño.

5 Gabilondo

Trató de aportar profundidad con su entrada en el segundo tiempo.

5 Lobete

Un buen centro de gol, pero poco más en ataque.

5 Dotor

Tuvo una buena ocasión y trabajó en la medular.

5 Ochoa

Intentó ofrecer frescura.

S.C. Jauregui

Debutó, SIn tiempo para una valoración.