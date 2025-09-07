Pellicer: «Tenemos que darle continuidad a esos primeros 30 minutos»

Pese a la notable tensión que pudo palparse durante el partido, especialmente durante la segunda mitad, Sergio Pellicer llegó a la rueda de prensa tras ... el 2-2 contra el Granada bastante calmado y optimista. Obviamente, no le supo a victoria este punto y fue consciente de que hubo dos partes muy diferenciadas, pero aún así, optó por darle valor a lo conseguido en la primera media hora. «El inicio ha sido muy bueno, con esa energía y ese toque. En la final de la primer parte nos han desajustado, pero así es esta competición. Después de encajar el gol no hemos estado bien ajustados para buscar el hombre libre, cuando jugábamos en corto la perdíamos muy rápido... El esfuerzo ha sido brutal y lo que queremos es mantener esa energía de los 30 primeros minutos. Es una pena porque un 2-0 ante un rival como este, nos ha faltado el saber atacar con espacio en la segunda parte, pero esta es la categoría. Felicito a los chicos. Nos ha faltado darle continuidad a lo que queremos. Cosas positivas y cosas a mejorar», valoró.

Y esa fue la idea que repitió una y otra vez durante la comparecencia: 'Hay que darle continuidad a esos 30 minutos'. Asimismo, le dio valor al rival, aclarando que este empate no es sólo fruto de la falta de intensidad del cuadro malaguista en la segunda mitad.«Enfrente hay un rival que durante la semana se prepara. Tenemos que darle continuidad a esa energía y entender que cuando no estás bien organizado para apretar, hay que proteger bien los espacios, que es lo que nos ha pasado con el primer gol», apuntó también sobre las lagunas defensivas en los momentos de los goles del Granada. Y añadió: «Esto es un combate de boxeo, si esos primeros 30 minutos lo hacen a la inversa, estaríamos hablando de otra situación»

Por el momento, cuatro partidos y ocho puntos. ¿Está contento el técnico con este inicio de campaña? Estoy supercontento con estos cuatro partidos, con cómo va avanzando el equipo, siempre con cosas por mejorar y todos hablan bien de nosotros«. Como de costumbre, fueron varios los nombres del día que salieron a la palestra. En primer lugar el de Larrubia, por su cambio por Aarón Ochoa y porque mostró una leve cojera en este momento.

Explicó que en su momento estaba agotado y que se encuentra bien y apuntó que es Puga el que parece haber salido tocado con una sobrecarga en el aductor. Además, sobre el doblete de Chupe dijo: «Muy contento por él, genera mucha competitividad y sólo queda seguir trabajando». Y también fue cuestionado por Adrián Niño, quien fue desconvocado por la selección sub-21 el día anterior. Al respecto se mostró notablemente ofuscado y sólo dijo: «De Adrián Niño no voy a hablar, porque mejor no hablar. Todos los equipos necesitamos a todos los jugadores y que al final no cuenten con él... Estoy muy enfadado».