Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MARILÚ BÁEZ
Málaga-Granada

Pellicer: «Tenemos que darle continuidad a esos primeros 30 minutos»

El entrenador malaguista se mostró muy contento con el inicio de partido pero explicó que les faltó encontrar los espacios en la segunda mitad

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:00

Pese a la notable tensión que pudo palparse durante el partido, especialmente durante la segunda mitad, Sergio Pellicer llegó a la rueda de prensa tras ... el 2-2 contra el Granada bastante calmado y optimista. Obviamente, no le supo a victoria este punto y fue consciente de que hubo dos partes muy diferenciadas, pero aún así, optó por darle valor a lo conseguido en la primera media hora. «El inicio ha sido muy bueno, con esa energía y ese toque. En la final de la primer parte nos han desajustado, pero así es esta competición. Después de encajar el gol no hemos estado bien ajustados para buscar el hombre libre, cuando jugábamos en corto la perdíamos muy rápido... El esfuerzo ha sido brutal y lo que queremos es mantener esa energía de los 30 primeros minutos. Es una pena porque un 2-0 ante un rival como este, nos ha faltado el saber atacar con espacio en la segunda parte, pero esta es la categoría. Felicito a los chicos. Nos ha faltado darle continuidad a lo que queremos. Cosas positivas y cosas a mejorar», valoró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellicer: «Tenemos que darle continuidad a esos primeros 30 minutos»

Pellicer: «Tenemos que darle continuidad a esos primeros 30 minutos»