Larrubia se lamenta tras errar una ocasión clara en el partido frente al Granada. Marilú Báez

Una oportunidad desperdiciada

El Málaga podía dormir líder si vencía en el derbi andaluz, aunque podía ser superado por otros cuatro equipos en los partidos del domingo y el lunes, pero se mantiene invicto tras cuatro jornadas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:48

El Málaga dejó escapar ayer la oportunidad de dormir como líder en solitario de Segunda División, aunque podían superarle en el día de hoy. A ... saber: el Racing, que se mide al Almería y ya posee más puntos que el cuadro blanquiazul, con nueve; el Huesca, que visita al Ceuta, y tiene ahora mismo siete puntos; el Cádiz, que se enfrenta al filial de la Real Sociedad en el Nuevo Mirandilla y el Andorra, la sorpresa en estos primeros compases de competición, que juega el lunes en Ipurua. Como aspecto positivo, el cuadro que dirige Sergio Pellicer se mantiene invicto tras cuatro jornadas, y ocupa, al menos por ahora, la quinta posición, que implica estar entre los cuatro que pelean por los 'play-off', si bien es cierto que nos encontramos en una fase muy incipiente de la competición.

