Una oportunidad desperdiciada

El Málaga dejó escapar ayer la oportunidad de dormir como líder en solitario de Segunda División, aunque podían superarle en el día de hoy. A ... saber: el Racing, que se mide al Almería y ya posee más puntos que el cuadro blanquiazul, con nueve; el Huesca, que visita al Ceuta, y tiene ahora mismo siete puntos; el Cádiz, que se enfrenta al filial de la Real Sociedad en el Nuevo Mirandilla y el Andorra, la sorpresa en estos primeros compases de competición, que juega el lunes en Ipurua. Como aspecto positivo, el cuadro que dirige Sergio Pellicer se mantiene invicto tras cuatro jornadas, y ocupa, al menos por ahora, la quinta posición, que implica estar entre los cuatro que pelean por los 'play-off', si bien es cierto que nos encontramos en una fase muy incipiente de la competición.

No pudo comenzar más de cara el partido para el Málaga para conseguir el tercer triunfo seguido y este liderato (quizá momentáneo, o quizá no): el espectacular pase de Juanpe, que encontró a Chupete en un desmarque en ruptura a la espalda de la zaga del Granada para hacer el primero con el dorsal '9' y el posterior doblete del cordobés en apenas veinte minutos invitaba al optimismo en La Rosaleda. No estaba mostrando un gran juego el conjunto malagueño, pero la efectividad cara a portería que tanto reclamaba la afición cara a esta campaña y que sí parece haber adquirido en estos primeros partidos sí que estaba ahí. El tanto del Granada en el minuto 30 reducía ligeramente la ilusión, pero el Málaga continuaba reinando en el marcador y en la clasificación.

No salieron nada bien los hombres de Pellicer tras el paso por los vestuarios: avisó en reiteradas ocasiones el Granada en los primeros minutos de la segunda mitad, primero con el remate de cabeza de Jorge Pascual (fue una auténtica pesadilla el delantero visitante desde que entró por Bouldini tras el descanso), y después con un disparo que dio en el poste de Sergio Ruiz. Muy poco después anotaría Alemañ para igualar el encuentro y repartir los puntos en el derbi andaluz. Tuvo alguna oportunidad el Málaga con el 2-2 en el marcador (la parroquia malaguista reclamó un posible penalti sobre Dotor, que fue derribado dentro del área cuando se disponía a chutar desde cerca del punto de penalti), pero la sensación fue de que en caso de que hubiera otro gol, este sería del Granada, que habría supuesto una remontada que no se ve a menudo en la categoría.

