Larrubia: «Voy a quedarme, quiero ser importante en el equipo de mi tierra»
El extremo malagueño y Joaquín pusieron voz al vestuario y coincidieron en que hubo dos partes diferenciadas en este 2-2 ante el Granada pero que el balance de este inicio de campaña es positivo
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:24
En este cuarto partido de Liga, que se selló con un agridulce empate 2-2 en casa ante el Granada, se esperaba que fuera el ... autor del doblete, Chupe, el que pusiera voz al vestuario tras el encuentro, sin embargo, salieron al atril dos jugadores que también contribuyeron activamente en los dos tantos: David Larrubia y Joaquín.
En lo que respecta el encuentro, el extremo malagueño fue optimista y optó por no darle a este empate mayor importancia de la debida. A pesar de que es consciente de que hubo un claro bajón de intensidad en la segunda parte: «Lo que viene siendo un partido de Segunda División, dos equipos que intentan proponer, sabemos que el Granada venía tocado y que el 2-0 es un resultado engañoso, porque parecía que el Granada estaba muerto pero no. En la segunda parte nos ha faltado tener más calma con balón pero seguimos progresando y aprendiendo. Todavía no hemos perdido y las cosas están bien», afirmó, convencido.
Larrubia fue cuestionado directamente por el estado de su renovación y el jugador, al menos por su parte, fue claro y conciso y refrendó sus deseos de seguir en casa. «Me voy a quedar, quiero ser importante en el equipo de mi tierra, no sé si liderándolo pero sintiéndome importante. Estoy deseando que se anuncia, que se haga la firma ya y hacer lo que me toca, que es jugar al fútbol y divertirme», aseguró.
Además, fue cuestionado por su estado físico, dado que en el momento de su cambio por Aarón Ochoa en la segunda mitad, se le pudo ver cojeando tras recibir un golpe. «Me di un golpe en la pierna que ahora mismo no puedo andar pero se me pasará en un par de días». No le preocupan sus molestias, si no haber cedido tan 'fácil' esos dos goles encajados. «Da rabia porque hemos empezado los primeros 25 minutos increíble, apretando y haciendo daño y tirando a puerta y jode porque en dos jugadas aisladas nos empatan».
Por su parte, Joaquín, que participó en el segundo tanto de Chupe, fue mas escueto pero coincidió con Larrubia en que el balance de este inicio de temporada es positivo: «Tenemos un buen grupo, que hace piña, vamos todos a una y peleamos y mordemos como los que más. Estoy muy contento de estar aquí hoy y esperemos que sea para mucho». Asimismo, añadió: «El Granada es un gran equipo, después de los primeros 30 minutos han jugado sus cartas. Nos quedan muchas cosas que mejorar, pero tenemos 8 puntos y hay que seguir peleando y luchando hasta el final, en eso se basa este club».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.