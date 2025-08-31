Un espectacular Rafa marca otro golazo y dispara al Málaga (0-1)

Rafa, otra vez decisivo. El canterano está lanzado, completamente desatado. Es un auténtico peligro en las inmediaciones del área contraria. Marcó el tanto del triunfo ... ante el filial de la Real y en el campo de Las Palmas ha hecho lo mismo: recibió el balón fuera del área y no se pensó en exceso para disparar desde lejos y batir al portero contrario en otro tanto que vale un triunfo, los tres puntos en juego. Y en un escenario difícil.

El Málaga tuvo que superar un mal momento en el primer periodo para finalmente hacer bueno el espectacular gol conseguido por Rafa en los últimos minutos del primer tiempo. Con menos sufrimiento del esperado, el equipo blanquiazul aguantó hasta el final la victoria de por la mínima para apuntarse un triunfo de calidad en el campo de uno de los rivales más fuertes de la categoría.

Las Palmas Las Palmas: Horkas; Marvin (Perjiño, minuto 83), Sergio Barcia, Mika Mármol, Clemente (Cerdeño, minuto 74); Amatucci, Loiodice (Cristian, minuto 74); Manu Fuster, Recoba (Jonathan Viera, minuto 57), Ale García, y Lukovic (Marc, minuto 83). Otros convocados:Caro, Adrián Suárez, Álex Suárez, Mata, Jesé, Herzsog e Iñaki. 0 - 1 Málaga lfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, minuto 46); Izan Merino, Juanpe (Galilea, minuto 84), Rafa (Dotor, minuto 58); Larrubia, Chupete (Niño, minuto 68) y Joaquín (Lobete, minuto 68). Otros convocados: Carlos López, Gabilondo, Recio, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa y Jauregi. Gol: 0-1, minuto 45: Rafa, de disparo potente y a escasa altura desde fuera del área. Otro golazo del canterano, que ajustó el balón al poste derecho de la portería contraria en un gol que al final supondría el triunfo del Málaga en difícil campo de Las Palmas.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Vasco), asistido en el VAR por Caparrós Hernández (Comité Valenciano). Vieron la tarjeta amarilla Clemente, Lukovic, Víctor García, Murillo, Montero y Dotor.

Campo: Estadio Gran Canaria. 22.039 espectadores acudieron al estadio de Las Palmas, que será un de las sedes del Mundial 20230, con una importante representación de malaguistas (más de un centenar estaban presentes en el campo canario).

Los tres puntos sumados colocan al Málaga en una situación excelente después de sólo tres partidos disputados y en pleno debate sobre los fichajes que necesita el equipo tras las bajas de última hora. Es un punto de partida óptimo para un equipo que quiere mirar hacia arriba desde el primer instante, con cambios, novedades y una nueva perspectiva sobre el terreno de juego.

Pellicer hizo más cambios de los previstos. Tenía que buscar un sustituto para Pastor, y eligió a Murillo (es diestro), mientras que luego retocó la alineación de una forma importante, seguramente buscando una adaptación al rival y a sus condiciones. El entrenador premió la actuación de sus hombres ante el filial de la Real, dándole entrada a Rafa, autor de la chilena, Chupete y a Juanpe, que tuvo unos minutos de gran nivel en el anterior encuentro.

Y el arranque fue claramente para el Málaga. Dominó el encuentro y dispuso de varias aproximaciones de peligro, mientras que su rival apenas podía atravesar el centro del campo sin perder el balón. La presión asfixiante ordenada por el entrenador blanquiazul estaba dado el resultado pretendido. Pero se trataba sólo del comienzo, de los primeros minutos, poco más de diez, porque a partir de entonces Las Palmas quiso imponer su poderío de equipo recién descendido.

Antes del cuarto de hora Ale García, el exjugador del Antequera, estrelló el balón en el larguero malaguista en una clarísima oportunidad. Era el primer aviso de una fase muy negativa para el cuadro blanquiazul, que se vio superado por completo, asediado a veces, a merced del contrario algunos instantes. Tres minutos después fue Marvin el que estuvo a punto de marcar, pero ahí estuvo Herrero para dejar todo como estaba.

Para colmo, en el ecuador del primer tiempo, el colegiado del partido, Eder Mallo (el que dirigió el Nástic-Málaga del ascenso hace dos temporadas), paró el juego ante la posibilidad de un penalti de Víctor García, que golpeó el balón con la mano. Pero el VAR y el propio árbitro, por la posible influencia directa, analizaron una jugada anterior en la existía fuera de juego del rival. Siete minutos parados sin ninguna novedad. El conjunto blanquiazul se salvó de una decisión más grave, igual que Víctor por la posibilidad de recibir su segunda amarilla.

A partir de ahí, tras el periodo de detención, el partido se equilibró, sin grandes oportunidades para ninguno de los equipos. Parecía que se llegaría con ese empate hasta el descanso, pero antes de que comenzará la larga prolongación apareció una nueva jugada para el recuerdo del Málaga: recuperación del balón en el ataque, el balón, tras pase de Juanpe, le llega a Rafa, que dispara con un fuerte golpeo raso desde fuera del área que entró rozando el palo derecho de la meta de Horkas. Otro golazo del canterano, y nuevamente de vital importancia, en un partido muy complicado. El canterano sigue inspirado y ofreciendo un rendimiento espectacular para su equipo.

Y el Málaga aguantó ya bien hasta el descanso y volvió a estar cómodo en el segundo tiempo, ya sin Víctor en el campo. Las Palmas estaba obligado a dar un paso adelante, pero su reacción era insuficiente ante un cuadro blanquiazul bien colocado y siempre muy trabajador. El conjunto canario tuvo dos opciones a las que respondió bien, como siempre, Herrero, pero el equilibrio era casi total. Rafa lo intentó de nuevo y la mejor ocasión fue precisamente para Joaquín, que hizo una gran jugada que no pudo culminar con el gol en el remate final cuando estaba frente al meta contrario.

El dominio, como era de esperar, correspondía a Las Palmas, pero el sufrimiento del Málaga no era tan importante como se podía prever. El equipo local lo intentaba desde lejos, con Herrero siempre muy atento, y también la tuvo Dotor tras el error del portero local, pero no anduvo acertado. Se dieron ciertas alternativas, pero sin claras oportunidades hasta llegar al final con el 0-1 del primer tiempo. Gran triunfo del Málaga, y dedicado en este caso al lesionado Álex Pastor.