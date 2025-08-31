Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer se acerca a saludar a los aficionados desplazados tras el triunfo frente a Las Palmas. AGENCIA LOF

Sergio Pellicer: «Hemos conseguido una victoria de mucho caché»

«A nivel defensivo creo que hemos estado perfectos», destacó el entrenador del Málaga sobre la segunda puerta a cero consecutiva

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:01

Sergio Pellicer se mostró muy orgulloso de la victoria conseguida por el Málaga frente a Las Palmas (0-1): «Estoy muy contento por el trabajo ... del equipo. Hemos conseguido una victoria de mucho caché, porque una victoria aquí es muy complicada. Sabíamos que es un rival que te somete. Pero en los dos partidos anteriores se había puesto por delante en el marcador, un contexto diferente. Creo que hemos jugado en muchas fases a lo que queríamos. Hay que poner en valor el partido del rival, que ha estado espectacular, por esa capacidad que tienen de apretar arriba y nos han generado ocasiones de peligro. Este año queremos dar un paso adelante y ser valientes», comentó.

