Sergio Pellicer: «Hemos conseguido una victoria de mucho caché»

Sergio Pellicer se mostró muy orgulloso de la victoria conseguida por el Málaga frente a Las Palmas (0-1): «Estoy muy contento por el trabajo ... del equipo. Hemos conseguido una victoria de mucho caché, porque una victoria aquí es muy complicada. Sabíamos que es un rival que te somete. Pero en los dos partidos anteriores se había puesto por delante en el marcador, un contexto diferente. Creo que hemos jugado en muchas fases a lo que queríamos. Hay que poner en valor el partido del rival, que ha estado espectacular, por esa capacidad que tienen de apretar arriba y nos han generado ocasiones de peligro. Este año queremos dar un paso adelante y ser valientes», comentó.

«A nivel defensivo creo que hemos estado perfectos», dijo el técnico tras obtener la segunda portería a cero en tres duelos. También opinó que «nos ha faltado la pausa necesaria. En la segunda parte nos ha faltado tener un poquito más la pelota, tener más calma en las transiciones que hemos tenido, que a veces han sido demasiado vertiginosas. Hemos abusado de ese primer pase a la espalda y deberíamos haber tenido más paciencia y dar dos o tres pases más y después atacar el espacio».

De la jugada polémica, en la que Eder Mallo fue llamado a ver en la pantalla una mano de Víctor aunque antes había fuera de juego posicional de Lukovic y el colegiado cortó un ataque prometedor del Málaga, Pellicer señaló que «en la acción, ni entro ni salgo. Me enfadé porque corta una jugada nuestra. Le he dicho que no cortara la jugada. Luego, si es penalti es penalti, ellos toman las decisiones. Cuando para la jugada entiendo que es porque va a pasar algo, si fuera de juego o penalti».

Rafa vuelve a acaparar los focos gracias a su espectacular tanto: «El héroe ahora mismo es Rafa, pero para mí lo son todos. Es un chaval joven, tenemos que aprovechar esa energía y determinación. Le queda mucho camino, pero más allá de los goles nos ha dado mucho. Lo he tenido que cambiar en el minuto 60. Nos tiene que dar más de sesenta minutos, tiene que darnos los noventa minutos 'full'», argumentó.