Alfonso Herrero: «Estamos mostrando una cara muy positiva que nos ilusiona a todos»

Comparecieron Alfonso Herrero y Diego Murillo tras la victoria del Málaga sobre Las Palmas (0-1), la segunda consecutiva y también la segunda portería a ... cero seguida. El arquero blanquiazul, que volvió a realizar varias intervenciones de mucho valor, señaló que «estamos muy contentos. Venir a un campo como este y ganar es muy complicado, va a ser muy difícil que los demás equipos ganen puntos aquí y lo hemos hecho. La temporada pasada sólo ganamos dos partidos fuera de casa y ya hemos conseguido uno. Creo que estamos mostrando una cara muy positiva y que nos ilusiona a todos. Pero también pienso que hay que tener paciencia y mantener los pies en el suelo. Esto es una carrera de fondo y hay que estar preparados. Estoy seguro de que daremos más alegrías, pero también de que habrá momentos peores de la temporada. Pido a la afición que nos siga animando como lo está haciendo hasta ahora».

Sobre si quizá el Málaga no mereció la victoria en cuanto al juego, el portero blanquiazul dijo que «entiendo que a lo mejor la aficion local puede tener esa percepción, pero yo creo que hemos tenido varias oportunidades para ganar el partido. Hemos hecho un partido muy serio y sobre todo, el acertado. En la primera parte hemos salido con esa presión alta, estaba trabajada, sabíamos a lo que veníamos y ha sido un acierto. En la segunda parte hemos optado por defender mas unidos, cerramos con tres centrales porque sabemos los jugadores que tienen y cómo atacan. Más allá de la posesión, el equipo creo que ha mostrado ese poso que es necesario en esta categoría. Creo que el equipo ha mostrado una buena versión y hemos hecho lo que pedía el partido».

Murillo habló sobre la acción polémica. Consideró que «nos corta una jugada clara, los árbitros sabrán cómo va el reglamento en esa situación. La acción en sí, es verdad que da en la mano, pero creo que está en una posición natural. Aunque era fuera de juego, para mí no es mano».

Sobre su actuación, explicó que «creo que he hecho buen partido, como el resto de mis compañeros, aunque con errores que algunos de ellos son evitables. Pero tengo que seguir mejorando, y cogiendo confianza. El míster me la ha dado por la circunstancia de Pastor, al ser ahora el único central diestro. A Pastor le echamos de menos y le deseamos que vuelva lo antes posible».