Alfonso Herrero, con el balón en la mano tras un ataque de Las Palmas. AGENCIA LOF

Alfonso Herrero: «Estamos mostrando una cara muy positiva que nos ilusiona a todos»

«El míster me ha dado confianza por la circunstancia de Pastor, he hecho buen partido como los compañeros, aunque con algunos errores evitables», comentó Murillo sobre su situación actual y la del equipo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:46

Comparecieron Alfonso Herrero y Diego Murillo tras la victoria del Málaga sobre Las Palmas (0-1), la segunda consecutiva y también la segunda portería a ... cero seguida. El arquero blanquiazul, que volvió a realizar varias intervenciones de mucho valor, señaló que «estamos muy contentos. Venir a un campo como este y ganar es muy complicado, va a ser muy difícil que los demás equipos ganen puntos aquí y lo hemos hecho. La temporada pasada sólo ganamos dos partidos fuera de casa y ya hemos conseguido uno. Creo que estamos mostrando una cara muy positiva y que nos ilusiona a todos. Pero también pienso que hay que tener paciencia y mantener los pies en el suelo. Esto es una carrera de fondo y hay que estar preparados. Estoy seguro de que daremos más alegrías, pero también de que habrá momentos peores de la temporada. Pido a la afición que nos siga animando como lo está haciendo hasta ahora».

