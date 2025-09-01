Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eder Mallo hace un gesto indicando que se va a revisar la jugada en el VAR. AGENCIA LOF

«Es clarísima la interferencia»: el audio del VAR y por qué no hubo penalti de Víctor García

Eder Mallo tuvo que acudir a la revisión en la pantalla para ratificar el fuera de juego posicional de Lukovic previo al penalti por manos del malaguista

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:57

Fue la acción polémica del partido Las Palmas-Málaga, una jugada compleja y que pudo haber causado un destrozo en el cuadro blanquiazul, con penalti ... por manos de Víctor García en el área y probablemente su segunda amarilla y expulsión, en un lance en el minuto 22 de partido. Sin embargo, un fuera de juego posicional de Lukovic, que interfiere en la jugada y es justo previo, al influir de forma evidente en la actuación de Víctor García, salvó a las huestes de Pellicer.

