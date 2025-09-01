«Es clarísima la interferencia»: el audio del VAR y por qué no hubo penalti de Víctor García

Fue la acción polémica del partido Las Palmas-Málaga, una jugada compleja y que pudo haber causado un destrozo en el cuadro blanquiazul, con penalti ... por manos de Víctor García en el área y probablemente su segunda amarilla y expulsión, en un lance en el minuto 22 de partido. Sin embargo, un fuera de juego posicional de Lukovic, que interfiere en la jugada y es justo previo, al influir de forma evidente en la actuación de Víctor García, salvó a las huestes de Pellicer.

El juego estuvo interrumpido cerca de siete minutos y fue muy llamativo que Eder García, el árbitro del ascenso del Málaga en Tarragona hace dos temporadas, detuvo el juego (no esperó a una interrupción del mismo) en un ataque malaguista para atender la comunicación del VAR, que le reclamaba que analizara un hipotético penalti.

«Eder, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti por mano...Y también un fuera de juego por interferencia por parte del atacante», le comunica el valenciano Caparrós Hernández, árbitro de VAR, al colegiado principal.

«Venga, 'Capa', estoy delante... Vale, quiero ver el contacto con la mano... Vale, perfecto. Veo el penalti. Para mí es penalti, ¿vale?», le comunica Eder Mallo. Pero entonces Caparrós Hernández le insiste en el 'offside' posicional: «El jugador atacante (Lukovic) parte en posición de fuera de juego. Analiza la jugada para ver si existe una interferencia y valoras».

«Dame una (toma) amplia para valorarlo», contesta Eder Mallo, y poco después comentó: «Vale, es clarísima la interferencia para mí. Está muy cerca del adversario, con lo cual interfiere en su acción técnica. Por lo tanto, como ocurre antes que el penalti, voy a renudar con tiro libre indirecto por fuera de juego».

En el partido extrañó la tardanza y que Eder Mallo se acercara a la pantalla para analizar el posible penalti y, luego, levantara la mano decretara fuera de juego. En estos últimos casos, decide el semiautomático y no es necesaria revisar. El matiz estaba en que era un fuera de juego por interferencia y había que interpretar, y por eso fue a la revisión el trencilla principal. Y el Málaga salió airoso en un lance clave. Por si acaso, Pellicer sustituyó en el intermedio a Víctor García, amomestado.