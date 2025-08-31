Así está la clasificación del Málaga tras la tercera jornada
El equipo se coloca sexto, en zona de 'play-off' de ascenso, a la espera de los dos partidos de este lunes para completar el programa
Málaga
Domingo, 31 de agosto 2025, 22:13
El Málaga se ha situado en zona de 'play-off' de ascenso a Primera tras su victoria en Gran Canaria ante Las Palmas (0-1). ... Suma siete puntos, después de arrancar con un tropiezo ante el Eibar (1-1) y un triunfo contra la Real Sociedad B.
Esto lo coloca provisionalmente en la sexta posición de la tabla clasificatoria de Segunda, con los mismos siete puntos que Valladolid, Andorra y Cádiz, aunque estos con mejor diferencia general de goles o con más tantos a favor, como sucede con el cuadro amarillo (que tiene un +2', como el Málaga).
Ahora bien, este lunes hay dos encuentros que pueden hacer al Málaga caer algún puesto más y salir de ese simbólico sexto lugar, que otorga premio, aunque aún queda casi toda la temporada por delante. En el Huesca-Eibar, ambos equipos suman cuatro puntos y alguno llegará a siete si no se da el empate (aunque si los locales ganan por 1-0 empatarían con e Málaga en todo), y en el Leganés-Deportivo el cuadro coruñés también tiene a tiro ganar y adelantar a los de Pellicer.
