Así está la clasificación del Málaga tras la tercera jornada

El Málaga se ha situado en zona de 'play-off' de ascenso a Primera tras su victoria en Gran Canaria ante Las Palmas (0-1). ... Suma siete puntos, después de arrancar con un tropiezo ante el Eibar (1-1) y un triunfo contra la Real Sociedad B.

Esto lo coloca provisionalmente en la sexta posición de la tabla clasificatoria de Segunda, con los mismos siete puntos que Valladolid, Andorra y Cádiz, aunque estos con mejor diferencia general de goles o con más tantos a favor, como sucede con el cuadro amarillo (que tiene un +2', como el Málaga).

Ahora bien, este lunes hay dos encuentros que pueden hacer al Málaga caer algún puesto más y salir de ese simbólico sexto lugar, que otorga premio, aunque aún queda casi toda la temporada por delante. En el Huesca-Eibar, ambos equipos suman cuatro puntos y alguno llegará a siete si no se da el empate (aunque si los locales ganan por 1-0 empatarían con e Málaga en todo), y en el Leganés-Deportivo el cuadro coruñés también tiene a tiro ganar y adelantar a los de Pellicer.