Rafa, el hombre de los seis puntos

Otro espectacular remate de Rafa relanza al Málaga. El canterano malaguista volvió a exhibir su capacidad rematadora de media y larga distancia en una acción ... que vuelve a ser lo que en Italia se conoce popularmente como 'gol partita'. Encuentro de un solo tanto, de una valía lógicamente crucial. Seis puntos han valido la 'chilena' de hace una semana y el zapatazo desde la frontal este domingo en Las Palmas.

Quizás el cuadro grancanario se descuidó en el 'scouting'. Pudo desconocer el fenomenal golpeo que tiene el joven volante sevillano del Málaga, que en la única accción clara que tuvo para engatillar desde el balcón del área clavó el remate a un punto inaccesible para el griego Horkas.

Fue el único remate entre los tres palos del Málaga en el partido y no pudo haber mayor eficacia, como la que está teniendo Rafa con la camiseta del Málaga en la Liga en Segunda. No es algo solamente de la temporada actual, sino que lo arrastra el canterano desde el final del curso anterior: son cuatro tantos en 124 minutos., uno cada media hora (31 minutos en realidad), estadísticas que no están ni al alcance de un delantero centro 'supercrack'.

Rafa nunca había sido titular hasta este partido. Fue una de las tres sorpresas en el once malaguista, junto a Juanpe y Chupete (la presencia de Murillo venía obligada por la lesión de Álex Pastor), y volvió a justificar la apuesta, aunque fuera relevado en el minuto 58. En total, llevaba 66 jugados con el Málaga antes de este domingo, entonces con tres goles, y un promedio de una diana cada 22 minutos, como advirtió el pasado martes este periódico, y ahora se ha empeorado ligeramente la media, que sigue siendo insólita.

Incluso, Rafa tuvo la opción de haber marcado un segundo tanto, poco antes de dejar el campo, en un centro desde la derecha de Puga que se le queda algo atrás, en un golpe un tanto forzado. El sevillano fue un elemento importante en la presión, actuando como segundo punta, y se marcho extenuado del campo.

Sin embargo, la importancia que ha adquirido este jugador en el capítulo ofensivo resulta un tanto inesperada, aunque no tanto para cualquiera que le conociera en su progresión. Aporta una virtud muy de escuela centroeuropea de buena pegada desde media y larga distancia, es capaz de armar el tiro con poco tiempo y espacio, y su precisión y potencia son descomunales, y tampoco le falta ese sentido del oportunismo como llegador, como ya demostró al final del curso anterior con sus goles en Eibar y ante el Racing (en la jornada final).