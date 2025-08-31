Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa celebra su gol haciendo un gesto con la mano que muestra el 'tres'. AGENCIA LOF

Rafa, el hombre de los seis puntos

Tras su chilena ante el Eibar hace una semana el canterano vuelve a firmar el 'gol partita', esta vez en un espectacular zapatazo desde fuera del área y promedia una diana cada media hora de juego con el Málaga

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:50

Otro espectacular remate de Rafa relanza al Málaga. El canterano malaguista volvió a exhibir su capacidad rematadora de media y larga distancia en una acción ... que vuelve a ser lo que en Italia se conoce popularmente como 'gol partita'. Encuentro de un solo tanto, de una valía lógicamente crucial. Seis puntos han valido la 'chilena' de hace una semana y el zapatazo desde la frontal este domingo en Las Palmas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

