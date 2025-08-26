Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La espectacular chilena de Rafa que supuso el gol del triunfo del Málaga el pasado domingo, fotograma a fotograma. ÑITO SALAS

Rafa, el nuevo Baptista

El canterano emula al brasileño con un gol de 'chilena' que quedará en el imaginario malaguista y que guarda muchos elementos de comparación

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 00:21

Del 1 de octubre de 2011, cerca de la medianoche, al 24 de agosto de 2025, casi a la misma hora. Entonces Julio Baptista ... marcó un gol para la historia, una 'chilena' que emuló Rafa Rodríguez catorce años después. Sucedió frente a la misma portería de La Rosaleda, la de Fondo, casi a la altura del punto de penalti, algo más lejos la del brasileño, más arriba el punto en el que conectó este con el balón un remate que lejos de ser un intento de lucimiento es un recurso para definir de espaldas, que exige coordinación, fuerza y ciertas dotes acrobáticas.

