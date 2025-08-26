Rafa, el nuevo Baptista

Del 1 de octubre de 2011, cerca de la medianoche, al 24 de agosto de 2025, casi a la misma hora. Entonces Julio Baptista ... marcó un gol para la historia, una 'chilena' que emuló Rafa Rodríguez catorce años después. Sucedió frente a la misma portería de La Rosaleda, la de Fondo, casi a la altura del punto de penalti, algo más lejos la del brasileño, más arriba el punto en el que conectó este con el balón un remate que lejos de ser un intento de lucimiento es un recurso para definir de espaldas, que exige coordinación, fuerza y ciertas dotes acrobáticas.

El gol de Baptista no sólo quedó en el imaginario malaguista, sino que resolvió una victoria 'in extremis' (3-2 al Getafe, jornada séptima), como el de Rafa, que dio el primer triunfo liguero al cuadro blanquiazul. Aquel fue en el minuto 93, este en el 87. Un fichaje estelar, frente a un canterano llegado hace ocho años al club desde Sevilla. Dos volantes ofensivos, aunque a la hora de la verdad Baptista adelantó su posición y al llegar al Málaga era ya un 'nueve' o un segundo punta. Dos jugadores muy potentes, de tren superior muy formado.

Ampliar La 'chilena' de Rafa y la de Baptista, con 14 años de diferencia. ÑITO SALAS/CARLOS MORET

Las comparaciones serían inagotables casi. Aquel gol de la temporada 2011-12, la mejor de la historia del Málaga (finalizó cuarto en Primera y se clasificó para la Champions), permitió situarse como líder provisional durante horas, porque al término de la jornada estaban por delante en la tabla el Barcelona y el Levante (14 puntos), seguido del Real Madrid y los blanquiazules (ambos con 13).

Lo que no es tan comparable es el rol de Baptista en aquel Málaga, titular indiscutible, y el de Rafa, el último cambio de Pellicer este domingo. Y esto nos traslada al increíble dato del volante sevillano, un jugador con una capacidad de llegada indiscutible: ha jugado 66 minutos ligueros con el equipo únicamente para marcar tres goles. Sale a uno cada 22 minutos, algo ni al alcance del mejor 'nueve' del momento.

Hoy se cumplen 12 años del liderato en Primera del Málaga. Qué noche aquella y qué chilena de Baptista remontando en el descuento… qué tiempos ⚽️🎙️ pic.twitter.com/CsyCDfIUJ4 — Javier Bautista  (@fjbautista) October 1, 2023

En efecto, Rafa ya marcó la pasada campaña en los 2-2 en Eibar y ante el Burgos, y por tanto sus dianas siempre han valido puntos. En Ipurua aprovechó una asistencia de Antoñito para lograr el 1-2, que luego se quedó en una igualada. Y en la cita de despedida del curso marcó también el 1-2 (luego empató Lobete) a los dos minutos de saltar al campo. Su capacidad de llegar, ver y vencer la repitió este domingo ante la Real Sociedad B.

El acierto del canterano es insólito: tres goles en 66 minutos jugados en la Liga con el primer equipo en Segunda División

Y es que sus 66 minutos se han repartido en ocho partidos, de forma que sólo en su partido en Eibar jugó cerca de media hora. El resto de oportunidades han sido muy breves, casi siempre como último cartucho. Hablamos de un futbolista sevillano, que empezó su formación en el Betis y llegó con 14 años al San Félix, entonces conveniado. En el filial malaguista había jugado ya cuatro temporadas a las órdenes de Funes y Bravo, y su capacidad realizadora quedó clara también el pasado curso en Tercera RFEF con ocho tantos y una asistencia.

Vamos solo por la jornada 2 de LaLiga Hypermotion y ya tenemos un par de candidatos a mejor gol de la temporada. Rafa Rodríguez emulando la chilena de Baptista con el Málaga para el triunfo de su equipo en el minuto 85. Esta liga es preciosa. pic.twitter.com/U7jdF8Ex87 — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) August 24, 2025

«Como en su día le pasó a Murillo, cuando llegan al primer equipo lo hacen con un bagaje muy positivo. Es un jugador que, si es capaz de mantener su mejor nivel, puede ofrecer muchas cosas. Es muy versátil, con una potencia increíble y mucho talento. Tiene todo para que le pueda ir bien», pronostica Funes de un jugador que encara su primera campaña con ficha profesional en el primer equipo. Aunque su dorsal está siendo de momento el '37', puede bajar de aquí a septiembre.

A sus 22 años, ha llegado la explosión de Rafa, quien sabe sin algo tardía, como recuerda el exmalaguista Juanito, que lo tuvo en la cantera y recuerda sus problemas para ganar peso y descuidarse algo. «Desde Apoño, no he visto un centrocampista más completo que haya surgido de La Academia que Rafa», sentencia.