Notas a los jugadores del Málaga en Las Palmas
Análisis de la actuación del equipo de Pellicer tras su victoria a domicilio
Domingo, 31 de agosto 2025, 23:28
-
8
Alfonso Herrero
Nuevamente impecable. Hizo varias paradas salvadoras y luego completó un partido muy seguro, perfecto.
-
7
Puga
Incansable en su banda, con su habitual compromiso. Bien en el ... trabajo defensivo y también en el ataque.
-
7
Murillo
Aguantó sin fisuras todo el partido pese a ver muy pronto la amarilla. Notable actuación del canterano.
-
7
Montero
Infalible en el despeje. Muy seguro de principio a fin. La gran referencia de la zaga en las tres jornadas jugadas.
-
4
Víctor García
Desentonó en un gran partido del Málaga. Nervioso y con errores, hizo una mano que pudo ser decisiva.
-
6
Larrubia
Pese a no brillar como otros días en ataque, hizo una gran labor de contención y en la salida del balón.
-
6
Izan Merino
Buen trabajo de 'pivote' para frenar al rival en el centro. No brilló especialmente, pero cumplió con su misión.
-
6
Juanpe
Sigue con buen tono, como al final del anterior choque. Aporta tranquilidad y criterio. Necesita continuidad.
-
6
Joaquín
Incisivo y trabajador, tuvo una clara oportunidad que no pudo aprovechar. Desequilibró en ciertas jugadas.
-
10
Rafa
Impresionante. Con una gran estadística, es un peligro para el rival. Hizo otro golazo que supone tres puntos.
-
6
Chupete
Peleó con los defensas desde el primer momento. No tuvo suerte cara al gol, pero su desgaste fue máximo.
-
6
Dani Sánchez
Salió con un rol más defensivo y no decepcionó.
-
5
Dotor
Saltó al campo con ganas, y tuvo una opción para marcar.
-
5
Niño
Jugó pocos minutos y no dispuso de ocasiones de gol.
-
5
Lobete
No pudo aportar demasiado.
-
5
Galilea
Muy concentrado al final en un zaga con tres centrales.
