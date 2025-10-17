Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los empresarios dan la voz de alarma: Málaga necesita un nuevo impulso para no estancarse

CEM y Cámara de Comercio alertan de que la provincia rompe sus costuras tras una fase de excepcional crecimiento y va a frenarse si no se ejecutan las infraestructuras de movilidad, eléctricas e hídricas que necesita

Nuria Triguero
Cristina Vallejo

Nuria Triguero y Cristina Vallejo

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Los indicadores macroeconómicos no dan motivos de alarma: todo lo contrario. Málaga sigue estando en cabeza de la creación de empleo y el crecimiento del PIB ... , no sólo en Andalucía sino a nivel peninsular. Pero los empresarios están preocupados: creen que el dinamismo de hoy puede dar paso a un estancamiento si no se impulsan de forma clara las infraestructuras -de todo tipo, pero especialmente las de movilidad, hídricas y eléctricas- que necesitan la ciudad y la provincia para seguir creciendo de forma sostenida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los empresarios dan la voz de alarma: Málaga necesita un nuevo impulso para no estancarse

Los empresarios dan la voz de alarma: Málaga necesita un nuevo impulso para no estancarse