Acaba el verano y empieza la escalada del paro: 637 desempleados más en septiembre en Málaga

El mercado laboral malagueño vive su propia cuesta de septiembre: unas veces es más acusada y otras menos. Este año, el principio del otoño ha ... dejado una subida moderada del desempleo, con 637 personas más inscritas en la lista del SAE en la provincia. Además, hay que recordar que en agosto, un mes en el que suele aumentar ya el desempleo por el fin de contratos temporales en el sector turístico, Málaga se escapó de dicha subida. De esta manera, la provincia inicia octubre con 109.366 parados, que son 8.266 menos de los que tenía hace justo un año, o un 7% menos si lo expresamos en términos porcentuales.

Donde sí se ha reflejado con mayor evidencia la pérdida de actividad por el final del verano es en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social: es decir, en el empleo. A lo largo del mes de septiembre estuvieron dadas de alta una media de 751.129 personas en la provincia, que son 6.114 menos de las que había en agosto, el mes anterior. Aun así, esta cifra de afiliación es un récord histórico para Málaga en un mes de septiembre y se ha producido un aumento interanual de 24.333 cotizantes, que en términos porcentuales equivale a un 3,35%: la segunda mayor tasa de crecimiento del empleo de la Península después de la de Valencia.

Una pregunta que surge en este punto es por qué la subida del paro (de 637 personas) no coincide con los puestos de trabajo que se han perdido (más de 6.000). Hay varias razones que explican esta divergencia. Para empezar, hay personas que cuando dejan de trabajar no se inscriben como demandantes de empleo, ya que son estudiantes que se disponen a iniciar el curso, porque son personas de otras provincias que venían a trabajar durante el verano y ahora vuelven a sus lugares de origen o porque no tienen derecho a prestación y no encuentran razón para inscribirse en el SAE. Además, desde que la reforma laboral restringió la contratación temporal, muchos empleados estacionales de la hostelería han pasado a ser fijos discontinuos y estos, cuando dejan de estar activos, no pasan a considerarse desempleados a efectos estadísticos, aunque sí dejan de estar en alta en la Seguridad Social.

Volviendo a la evolución del desempleo, la subida de septiembre se concentró prácticamente por completo en el sector servicios, que registró 977 parados más. En cambio, la construcción se reactivó y 'perdió' 435 desempleados en el arranque del otoño. La agricultura experimentó una discreta bajada de 73 personas coincidiendo con la vendimia y el inicio de los trabajos para la campaña del olivar y en la industria subió el paro en 21 personas. El colectivo sin empleo anterior se incrementó con 147 demandantes más.

El final de la temporada alta ha castigado más, en términos lanorales, a las mujeres que a los hombres, pues se registraron 489 paradas más por 148 parados varones. Esta divergencia alimenta la brecha de género del paro: el 61% de las personas que buscan trabajo en Málaga son mujeres.

La contratación, esperanzadora

Sin embargo, la estadística de septiembre deja un dato esperanzador: la contratación aumentó y especialmente la indefinida. Se firmaron el mes pasado 53.025 contratos de trabajo en Málaga, que son un 31% de los que se firmaron en agosto y lo más importante, un 11,8% de los que se firmaron en septiembre del año pasado. De ese total de contratos, el 49%, 6.043, son fijos. Y esto supone un aumento del 14,7% respecto al mismo mes de 2024.