Acaba el verano y empieza la escalada del paro: 637 desempleados más en septiembre en Málaga

Es la primera subida desde enero y va acompañada de la pérdida de 6.114 puestos de trabajo

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:12

El mercado laboral malagueño vive su propia cuesta de septiembre: unas veces es más acusada y otras menos. Este año, el principio del otoño ha ... dejado una subida moderada del desempleo, con 637 personas más inscritas en la lista del SAE en la provincia. Además, hay que recordar que en agosto, un mes en el que suele aumentar ya el desempleo por el fin de contratos temporales en el sector turístico, Málaga se escapó de dicha subida. De esta manera, la provincia inicia octubre con 109.366 parados, que son 8.266 menos de los que tenía hace justo un año, o un 7% menos si lo expresamos en términos porcentuales.

