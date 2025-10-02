Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El empleo se recupera tras el final del verano: España crea 31.462 empleos y el paro cae en 4.846 personas

La afiliación a la Seguridad Social roza los 21,7 millones de cotizantes y la cifra de parados cae a los 2,42 millones

José A. González

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:04

La vuelta a la rutina tras el final del verano habitualmente deja buenas noticias en el mercado laboral, salvo los datos del año pasado con ... un exiguo crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social. Los meses de septiembre, salvo en épocas de crisis, trae recuperaciones los números de parados y afiliaciones tras las frecuentes malas cifras de agosto en cuanto a empleo se refiere. En el noveno mes del año, España creó 31.462 puestos de trabajo, un guarismo que no se veía en este periodo desde los años más duros de la covid-19 y el confinamiento obligado por esta enfermedad (2020 y 2021). Este alza deja la cifra total de cotizantes, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 21.697.665 afiliados al sistema, de los cuales 3,41 millones son autónomos que también registran su mayor subida para este mes en este siglo XXI.

