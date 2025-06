Elisa Pérez de Siles, a Daniel Pérez: «Yo viví 10 años en un piso de 46 metros cuadrados en la avenida Carlos Haya»

La portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, se sonreía este miércoles al leer y conocer las palabras que decía su homólogo socialista, Dani Pérez, acerca ... del plan de 2.000 minipisos que está impulsando el alcalde Paco de la Torre, que justamente son como los que está entregando el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. A preguntas de este periódico a Dani Pérez acerca de su difícil tesitura, si votará en contra de este proyecto en Málaga cuando es lo que alaba en la Ciudad Condal la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Puestos a simplificar, De la Torre se estaría haciendo 'un Collboni', a lo que el portavoz socialista contestaba: «Paco de la Torre no le llega a Collboni a la suela del zapato«.

Era este el titular que provocaba la sonrisa de Pérez de Siles, que rápidamente espetaba: «¿Ya no tiene más argumentos que ese, Dani Pérez, bordear casi el insulto y realizar comparaciones absurdas?», expresaba la también portavoz del equipo de gobierno del PP, quien añadía que de «esta forma tan poco inteligente quiere justificar su negativa a unas viviendas transitorias, las mismas que dos ministros de un Gobierno socialista avalaron en 2005-2008 de 30 metros cuadrados, o que la propia Junta socialista iba a impulsar en el convenio de las tecnocasas en el Centro de Málaga, que fracasó, y que ahora las ejecuta el también socialista Collboni, que Pérez pone de ejemplo y que para él es un referente. Este chico no aprende, es que su postura no tiene ni pies ni cabeza; su única manera de justificar estar en contra del alcalde es bordear el insulto y hacer comparaciones absurdas».

Explicaba la popular que si Collboni viniera a Málaga seguro que valoraba el trabajo de De la Torre. «El alcalde es un referente del municipalismo en todo el país, en ocasiones incluso discrepando de su partido». Tocaba recordar a Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid (Ahora Madrid), que le dijo en un programa de televisión que le votaría.

La cuestión es que Pérez de Siles entiende que el socialista se revuelve porque ha hecho declaraciones en contra de los minipisos por «hacer mera oposición, sin criterio, y ahora no van a poder votar en contra, no va a poder defenderlo. ¿Cómo se lo va a explicar a tantísimos ciudadanos que tienen necesidad de encontrar una vivienda?»

«Yo misma he vivido 10 años en un piso de 46 metros cuadrados en la avenida Carlos Haya, al principio de mi vida profesional». Ponía este ejemplo porque así, explicaba, lo entendía el propio alcalde de Málaga. Y también el de Barcelona. Se trata de viviendas transitorias, una solución para gente joven, para que no compartan vivienda si no quieren y que lo que paguen por una habitación, tengan un piso. En la actualidad, las habitaciones pueden llegar hasta los 600 euros en Málaga. Un minipiso de 35,45 o 50 metros cuadrados tendría un coste de alquiler de 10 euros/metro cuadrado, es decir 350, 450 y 500 euros al mes, como ya publicó SUR. En Barcelona, las llaman «alquiler asequible para jóvenes» y las últimas 56 que se han entregado son de 40 metros cuadrados, con una habitación, y de 50 metros cuadrados, con dos.

3.500 VPO en promoción

Respecto a la comparación de Collboni con De la Torre, Pérez de Siles afirmó que desde que el alcalde de Barcelona había aplicado la Ley de Vivienda se habían retirado un 15% de viviendas del mercado de alquiler, y un 30% han pasado a ser de estancias temporales. «En Málaga hemos hecho 5.300 viviendas de VPO a pulmón, con una inversión de 680 millones de euros, y ahora tenemos 3.500 en promoción, con 120 millones de euros de inversión, junto a las 2.000 (minipisos) que podemos sumar», indicaba.

«Dani Pérez no va a tener valor de votar en contra del plan de los minipisos, no podrían mirar a la cara a los ciudadanos que tienen necesidad de tener una vivienda. Lo que es bueno en Barcelona, es bueno en Málaga; es una medida que ha alabado el Gobierno central», puntualizó.