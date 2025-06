Ampliar Dani Pérez, con vecinas de una promoción de VPO en alquiler del Ayuntamiento en la calle Mariscal, 26, que se quejan del escaso mantenimiento del IMV P. R. Q.

Dani Pérez, de los minipisos: «Paco de la Torre no le llega a Collboni ni a la suela del zapato» Reitera que el grupo socialista no decidirá su voto al plan municipal de los 2.000 minipisos hasta que no vea el documento. Nico Sguiglia critica los 17.000 euros de gasto de la comitiva municipal en el viaje a Roma