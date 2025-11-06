Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea de una recreación de la Torre del Puerto en el dique de Levante. SUR

Carmen Casero insiste: «Los promotores van a enseñar el proyecto de la Torre del Puerto»

La concejala de Urbanismo alega que la parte municipal ha terminado y la Autoridad Portuaria y los privados son los que tienen que mostrar el diseño

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Los promotores de la Torre del Puerto, que son el fondo catarí Al Alfia y Hoteles Hesperia, mostrarán próximamente en Málaga el diseño que el ... estudio de arquitectura del premio Pritzker David Chipperfield ha hecho para el hotel de lujo en el dique de Levante. Así lo anunciaron ya la semana pasada el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; y el representante de los inversores, Jordi Ferrer, una vez que el expediente obtuvo el visto bueno de esta institución, que lo ha mandado ya a Puertos del Estado para seguir adelante con su tramitación.

