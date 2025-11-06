Carmen Casero insiste: «Los promotores van a enseñar el proyecto de la Torre del Puerto»

Los promotores de la Torre del Puerto, que son el fondo catarí Al Alfia y Hoteles Hesperia, mostrarán próximamente en Málaga el diseño que el ... estudio de arquitectura del premio Pritzker David Chipperfield ha hecho para el hotel de lujo en el dique de Levante. Así lo anunciaron ya la semana pasada el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; y el representante de los inversores, Jordi Ferrer, una vez que el expediente obtuvo el visto bueno de esta institución, que lo ha mandado ya a Puertos del Estado para seguir adelante con su tramitación.

Y así lo ha vuelto a reiterar hoy la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero. «La tramitación urbanística ha terminado y el Puerto, que es el promotor de la Torre, junto con los responsables privados, son quienes tienen la responsabilidad de enseñar el proyecto de ejecución», ha asegurado. «Nosotros volveremos a intervenir cuando informemos la licencia (de obras)».

«Hablamos de la Torre con el Puerto, pero no sobre gustos, sino sobre si cumple o no el Plan Especial» Carmen Casero Concejala de Urbanismo

La edil pone de relieve que en sus reuniones con los dirigentes portuarios se habla de la Torre, «pero no sobre gustos, sino sobre si cumple o no las determinaciones que tiene el Plan Especial». También confirma las afirmaciones de Carlos Rubio, en cuanto a que este asunto se trató en el reciente consejo de administración del Puerto. «En ese consejo ya se dijo que los promotores van a presentar el proyecto con todo detalle, como debe ser».

Diseño del rascacielos

«El equipo anterior era muy bueno y este equipo también es muy solvente y construye equipamientos estupendos en muchas ciudades del mundo, estoy segura de que son los primeros interesados en contarle a la ciudad cómo va a ser el edificio y nosotros estaremos velando porque la parte urbanística se cumple rigurosamente», añade.

«Los promotores contarán el proyecto con todo lujo de detalles, aunque ellos ya han enseñado un diseño, lo que no han enseñado son las infografías definitivas de cómo va a ser la estética, y es lo que van a hacer: enseñarlo a todo el mundo y que se conozca con todo detalle. Y tendremos tiempo de opinar si nos gusta más o menos».

Hasta el momento, lo poco que se conoce del diseño es que se ha previsto un rascacielos de forma más o menos rectangular, de 144 metros, y con una cubierta muy llamativa; dentro de un plan más amplio para crear un auditorio. Así como un gran equipamiento, además de ajardinar y dotar de servicios ciudadanos a todo el dique de Levante.

«De esto se habló en el consejo del Puerto, por lo tanto los representantes de otras administraciones que estaban lo oyeron igual que yo, aunque después han ido a mandarle una carta al ministro (de Transportes), Óscar Puente», comenta, en referencia a los recientes movimientos del PSOE para frenar el proyecto. A lo que en tono irónico añade: «De todas formas, el Grupo Socialista insiste tanto en que ellos lo van a tumbar en el Consejo de Ministros, pues tampoco hay mucha prisa».