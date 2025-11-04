Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado socialista muestra la petición de vista del expediente. SUR

El PSOE le pide al Gobierno acceso al polémico expediente de la Torre del Puerto de Málaga

El diputado socialista Ignacio López recurre al Ejecutivo central porque la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento «ocultan sus intenciones»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:24

Ante la situación que se ha creado en torno al proyecto de la Torre del Puerto, cuyo expediente se ha derivado a Puertos del Estado ... sin que se haya dado a conocer su imagen a los ciudadanos, el PSOE ha optado por recurrir al organismo dependiente del Ministerio de Transportes para tratar de conocer la propuesta.

