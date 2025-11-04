El PSOE le pide al Gobierno acceso al polémico expediente de la Torre del Puerto de Málaga

Ante la situación que se ha creado en torno al proyecto de la Torre del Puerto, cuyo expediente se ha derivado a Puertos del Estado ... sin que se haya dado a conocer su imagen a los ciudadanos, el PSOE ha optado por recurrir al organismo dependiente del Ministerio de Transportes para tratar de conocer la propuesta.

Así lo ha anunciado hoy el diputado nacional del PSOE por Málaga, Ignacio López, quien ha informado de que ha solicitado el acceso y vista del expediente, con el objetivo de poder trasladarlo a la ciudadanía. El diputado socialista ha explicado que la Autoridad Portuaria de Málaga remitió hace días a Puertos del Estado el proyecto del «rascacielos» que se pretende construir como hotel en el dique de Levante, para que dicho organismo y el Ministerio de Transportes realicen los trámites pertinentes. En caso de proceder, el Consejo de Ministros podría levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario, de acuerdo con el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado.

En cambio, López ha señalado que, a día de hoy, el expediente y el proyecto no han sido conocidos ni por el consejo de administración del puerto, ni por el pleno del Ayuntamiento ni por la ciudadanía en general, lo que, en su opinión, «menoscaba los principios de transparencia, participación, buena fe y confianza legítima que deben regir la actuación de las administraciones públicas».

Frente a esta afirmación, desde la Autoridad Portuaria informaron días atrás de que sí se había dado a conocer la torre diseñada por el arquitecto David Chipperfield y su remisión a Puertos del Estado a los integrantes del consejo en su última sesión.

Opacidad en el proyecto hotelero

«Es inadmisible e inexplicable que el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, con la connivencia del alcalde, Francisco de la Torre, estén ocultando sus intenciones a la ciudadanía, que observa cómo se pretende modificar el puerto, su paisaje y la imagen icónica de la ciudad sin ofrecer información ni explicaciones», ha denunciado.

El diputado ha asegurado que el PSOE de Málaga no permitirá que un proyecto de tal envergadura se tramite de espaldas a la ciudadanía y ha indicado que los socialistas harán público el expediente en cuanto tengan acceso a él, «con el propósito de dar a los malagueños la oportunidad de conocer el proyecto y pronunciarse sobre el mismo». «El PSOE de Málaga actuará con responsabilidad y transparencia, es una cuestión de justicia y de respeto hacia los ciudadanos que representan».