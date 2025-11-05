La oposición critica que Paco de la Torre se «lave las manos» con la torre del Puerto: «La ciudad no conoce el proyecto»

La torre del Puerto ha vuelto al horizonte mediático del Ayuntamiento de Málaga a cuenta de que la Autoridad Portuaria ha remitido el proyecto a ... Puertos del Estado sin pasar por el consejo de administración del Puerto, algo que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Con Málaga, considera que es «grave». Pero más allá de esto, lo que de verdad les preocupa es que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se «ha lavado las manos y no conoce el proyecto que cambiará durante décadas la fisonomía de Málaga», como explicaba el portavoz socialista, Dani Pérez, en una rueda de prensa, a lo que más tarde, en otra convocatoria, añadía la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que «es extremadamente grave el oscurantismo que hay sobre un proyecto que los malagueños y los grupos municipales tienen derecho a conocer», y exigía «la transparencia que debe haber en un estado de derecho».

Coincidían los dos grupos de la oposición de izquierdas abordando la tramitación de uno de los proyectos más ambiciosos que hay en la actualidad en la ciudad porque, como explicaba el portavoz socialista, «la ciudadanía está radicalmente en contra; en vez de ir ganando apoyos los ha ido perdiendo», a lo que el socialista Mariano Ruiz Araujo añadía que había recibido 1.400 alegaciones, dando cuenta de que el aumento de la altura de 114 a 144 metros de altura del hotel suponía «una modificación sustancial» sin que mediara un informe de movilidad o un plan coordinado de infraestructuras. Ambos concejales subrayaban la afectación sobre el skyline de la ciudad, y «cómo la Farola se apagará, se opacará» ante la dimensión del edificio si se llega a construir. «De la Torre está en la etapa final de su mandato y no puede hipotecar la ciudad» con este proyecto «que responde más a un pelotazo urbanístico que a un proyecto de ciudad», puntualizaba Ruiz Araujo.

De hecho, Dani Pérez, no ha dudado en decir que le han hecho llegar al Gobierno de España que el dique de Levante «no es el sitio para un rascacielos de 144 metros de altura». Ante toda esta falta de información, como indicaban los socialistas, el portavoz le ha escrito una carta al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, para que le exija al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, «conocer el proyecto que (el concejal popular) Pomares confesó que el propio regidor no lo había visto; un proyecto tan oscuro que no lo quieren sacar a la luz, y que de proyecto estrella va a acabar en proyecto estrellado», subrayó el portavoz socialista.

Ampliar Toni Morillas, esta mañana, durante la rueda de prensa delante del Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, era también muy dura esta mañana con la tramitación del rascacielos de la torre del Puerto, indicando que se está « ante una vulneración clara del derecho a la información, a la transparencia y ante un ejercicio de oscurantismo por parte de la Autoridad Portuaria y del alcalde sin precedentes».

Morillas ha subido aún más el tono diciendo que «es absolutamente deleznable que un proyecto urbanístico especulativo y con un terrible impacto paisajístico y patrimonial y con una gran oposición social ha tenido, llegándose a presentar más de 1.400 alegaciones al proyecto, se mantenga guardado en un cajón y se haya elevado a Puertos de Estado sin que la ciudadanía malagueña haya podido conocerlo».

Al igual que el portavoz socialista, Dani Pérez, la viceportavoz de Con Málaga ha exigido a De la Torre que «en su calidad de alcalde y de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, haga público el proyecto. Queremos tener toda la información porque mucho si se está gestionando con este oscurantismo probablemente vulnere tanto la normativa de puertos como de la urbanística».

Morillas ha criticado la «no presentación» del proyecto de la Torre del Puerto en el Ayuntamiento de Málaga, donde se mostraron « infografías, que eran un chiste de mal gusto en las que el rascacielos prácticamente no se veía y que apuntaban a que Chipperfield estaba más bien haciendo una labor de Copperfield intentando ocultar el proyecto». Sobre este particular, el socialista Mariano Ruiz Araujo también incidió en que la imagen que se presentó hace un año entre »niebla y nebulosa« no estaba clara, pero sí que se »veían claros aumentos de edificabilidad, volúmenes y un cambio sustancial del proyecto«, que tanto el PSOE como Con Málaga quieren conocer como parte de la Corporación del Ayuntamiento de Málaga.