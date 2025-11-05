Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la imagen, el portavoz socialista, Dani Pérez, con su grupo municipal, delante de la Casona del Parque. P. R. Q.

La oposición critica que Paco de la Torre se «lave las manos» con la torre del Puerto: «La ciudad no conoce el proyecto»

Los socialistas indican que está «en la etapa final de su mandato y no puede hipotecar la ciudad» mientras que Con Málaga indica que se está «ante una vulneración clara del derecho a la información y la transparencia»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:35

La torre del Puerto ha vuelto al horizonte mediático del Ayuntamiento de Málaga a cuenta de que la Autoridad Portuaria ha remitido el proyecto a ... Puertos del Estado sin pasar por el consejo de administración del Puerto, algo que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Con Málaga, considera que es «grave». Pero más allá de esto, lo que de verdad les preocupa es que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se «ha lavado las manos y no conoce el proyecto que cambiará durante décadas la fisonomía de Málaga», como explicaba el portavoz socialista, Dani Pérez, en una rueda de prensa, a lo que más tarde, en otra convocatoria, añadía la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que «es extremadamente grave el oscurantismo que hay sobre un proyecto que los malagueños y los grupos municipales tienen derecho a conocer», y exigía «la transparencia que debe haber en un estado de derecho».

