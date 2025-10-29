Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maqueta con la ubicación de la Torre del Puerto en el dique de Levante. SUR

La Torre del Puerto de Málaga se 'muda' a Madrid para finalizar su tramitación

La Autoridad Portuaria le da el visto bueno al proyecto de Chipperfield en todos sus términos y lo envía a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:14

Comenta

A partir de mañana mismo, ya habrá que preguntar a la entidad Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes del Gobierno central, por la ... tramitación del polémico hotel de lujo proyectado en el dique de Levante. La Autoridad Portuaria de Málaga ha validado íntegramente el expediente de la propuesta del arquitecto David Chipperfield, por encargo del fondo catarí Al Alfia y Hoteles Hesperia, y lo ha enviado a este organismo estatal para continuar con su compleja y dilatada tramitación.

