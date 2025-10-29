La Torre del Puerto de Málaga se 'muda' a Madrid para finalizar su tramitación

A partir de mañana mismo, ya habrá que preguntar a la entidad Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes del Gobierno central, por la ... tramitación del polémico hotel de lujo proyectado en el dique de Levante. La Autoridad Portuaria de Málaga ha validado íntegramente el expediente de la propuesta del arquitecto David Chipperfield, por encargo del fondo catarí Al Alfia y Hoteles Hesperia, y lo ha enviado a este organismo estatal para continuar con su compleja y dilatada tramitación.

«Hemos dado cuenta al consejo de administración de que hoy mismo enviamos a Puertos del Estado el expediente», ha anunciado el presidente, Carlos Rubio. Ello ha sido posible una vez que los técnicos de la institución han hecho un análisis de cumplimiento de la normativa en todos sus ámbitos: urbanística, medioambiental, de movilidad y portuaria. «Hemos comprobado el cumplimiento de todos los aspectos y el análisis de las propuestas técnica y económica».

La Autoridad Portuaria ha aprobado el proyecto de Chipperfield tras verificar que se ajusta a la normativa

Por lo que concluye Rubio: «El proyecto cumple los parámetros de la concurrencia de proyectos que se convocó en su día, y está dentro de los límites del Plan Especial de 2025, de la Declaración de Impacto Ambiental de 2023 y de toda la normativa exigible. Por eso, le damos el visto bueno y lo mandamos a Madrid».

El futuro, en manos de Madrid

Por lo tanto, a partir de ahora tendrán que ser los servicios jurídicos de Puertos del Estado los que tendrán que informarlo, comprobar por su parte que la iniciativa se ajusta a lo previsto por la legislación. Finalmente, si obtiene el visto bueno de este organismo, este mismo será el responsable de elevarlo al Consejo de Ministros, para recabar la luz verde definitiva.

En cualquier caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, puso de relieve en el foro organizado por SUR en Málaga el pasado julio que esta tramitación no se iba a llevar a cabo hasta que haya veredicto sobre los dos recursos Contencioso-Administrativos que se han presentado, por parte de la plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte y la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

De manera que, como admite el presidente del Puerto, el proyecto queda sujeto ahora a los resultados de ambos contenciosos, por lo que serán los tribunales los que marcarán los tiempos a partir de ahora. En ambos casos, todavía les quedan muchos meses por delante hasta que se conozca la decisión del juez.