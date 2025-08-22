La ONU confirma la situación de hambruna en Ciudad de Gaza a las puertas de la invasión de Israel

Veinticuatro horas después de que Benjamín Netanyahu diera luz verde a la invasión a gran escala de Ciudad de Gaza, Naciones Unidas confirmó por primera ... vez la situación de hambruna en el principal núcleo urbano de la Franja. La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), que utilizan los gobiernos y organismos internacionales para identificar los niveles de malnutrición en todo el mundo, elevó su clasificación al cinco, la más alta y más grave. En su afirma que «más de medio millón de personas se enfrenta a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte». El texto recoge además el riesgo de que la situación se expanda en breve a otros puntos del enclave.

Esta es la crónica de una hambruna anunciada por las agencias humanitarias desde marzo, cuando Netanyahu rompió el alto el fuego de manera unilateral y cerró el acceso de toda la ayuda humanitaria a la Franja. Israel mantiene duras restricciones a la entrada de camiones con alimentos o medicinas y apuesta por el trabajo de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un organismo privado cuyos centros de reparto de comida se han convertido en «trampas mortales» para los gazatíes, según palabras de la ONU.

Organismos como Oxfam señalaron que «la situación de hambruna confirmada en Gaza forma parte del genocidio que está cometiendo Israel en ese territorio palestino». Philippe Lazzarini, responsable de UNRWA, principal agencia de la ONU en la Franja y etiquetada de «terrorista» por Israel, lamentó que las reiteradas «advertencias han caído en saco roto. La hambruna ya está confirmada en Ciudad de Gaza. Se trata de una hambruna planificada y provocada por el Gobierno de Israel. Es el resultado directo de la prohibición de alimentos y otros suministros básicos durante meses».

Months of warnings have fallen on deaf ears. #famine is now confirmed in #Gaza city.



This is starvation by design & manmade by the Government of Israel.



It is the direct result of banning food & other basic supplies for months including from @UNRWA.



The spread of famine… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 22, 2025

Lazzarini dijo que la situación «aún se puede controlar mediante un alto el fuego y permitiendo que las organizaciones humanitarias realicen su trabajo y lleguen con ayuda a las personas hambrientas». Una solución que los israelíes no van a permitir porque consideran que este es «un informe falso y tendencioso, basado en datos parciales originados por la organización terrorista Hamás», según un comunicado de los militares.

Esta alarma lanzada por la ONU no frena los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de personas han tenido que escapar y se dirigen a las zonas más próximas a la costa, de momento alejadas de los ataques aéreos.

Rendición o ruinas

Además de dar luz verde definitiva a la invasión, Netanyahu ordenó retomar las negociaciones para la vuelta de los rehenes y el final de la guerra, pero el primer ministro ha cambiado sus exigencias. Después de casi dos años en los que sólo negociaba acuerdos por fases, ahora el líder hebreo exige la entrega de todos los cautivos en un solo intercambio. A comienzos de semana Hamás aceptó la última propuesta presentada por los mediadores, similar a la elaborada por Israel y Estados Unidos hace poco más de un mes, que consiste en sesenta días de tregua y la liberación inicial de diez secuestrados vivos.

Miles de personas han tenido que escapar en los últimos días de Ciudad de Gaza y se dirigen a las zonas más próximas a la costa, de momento alejadas de los ataques aéreos

Israel Katz, ministro de Defensa y hombre de confianza de Netanyahu, habló de «rendición», no de negociación, de los islamistas y amenazó con «convertir Ciudad de Gaza en Rafah o Beit Hanoun» si no aceptan los nuevos términos planteados por Israel, que son la entrega de todos los rehenes y el desarme de la milicia. Los hebreos estiman que quedan veinte cautivos vivos y treinta muertos en manos de las facciones palestinas y los sitúan, precisamente, en el principal núcleo urbano de la Franja, bautizado como «la capital de Hamás» por el primer ministro.