Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tropas israelíes hacen un descanso en las operaciones en Gaza- AFP

Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden la Ciudad de Gaza

Los bombardeos y combates por tierra arrancan en paralelo a los esfuerzos para rescatar a los rehenes y lograr la paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:54

Benjamín Netanyahu tiene siempre la última palabra respecto a Gaza. El primer ministro visitó este jueves a las tropas de la División de Gaza «para ... aprobar los planes para tomar el control de la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás», pero al mismo tiempo dio la orden de «iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel». Un mensaje doble que dio luz verde al asalto a gran escala al mayor núcleo urbano de la Franja al tiempo que se negocie bajo el fuego la última propuesta aceptada por Hamás, que contempla una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. «Derrotar a Hamás y la liberación segura de nuestros rehenes son dos objetivos que van de la mano», declaró el líder conservador durante su visita a las tropas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  5. 5 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  6. 6 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  9. 9 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden la Ciudad de Gaza

Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden la Ciudad de Gaza