Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Ciudad de Gaza desde la frontera israelí. AFP

Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas

Los intensos bombardeos de los últimos días sobre algunos barrios son el paso previo a la entrada en juego de las cinco divisiones y doce brigadas de combate que participarán en la operación 'Carros de Gedeón II'

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

Egipto y Catar esperan la respuesta de Israel a la nueva propuesta de alto el fuego para la Franja aceptada por Hamás, pero lo que ... han recibido por ahora es la aprobación de los planes militares para la captura de Ciudad de Gaza por parte del ministro hebreo de Defensa, Israel Katz. La operación ha sido bautizada como 'Carros de Gedeón II'. La luz verde a la expansión de la ofensiva está acompañada de la orden de enviar cartas de alistamiento a 60.000 reservistas y la cadena pública KAN informó de que otros 20.000, que están en activo, han sido notificados de que su período de servicio se extiende debido a esta misión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  2. 2 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  3. 3 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  4. 4 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  5. 5 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  6. 6 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  7. 7 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  10. 10

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas

Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas