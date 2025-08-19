Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El chef José Andres en la cocina humanitaria de Gaza. WCK

Gaza recupera el corredor humanitario marítimo tras más de un año parado

Los buques atracarán en el puerto israelí de Asdod y la ayuda llegará a la Franja en camiones, para su distribución final por la ONG de José Andrés

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 19 de agosto 2025, 22:48

Las autoridades de Chipre anunciaron este lunes la reapertura del corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza, aunque ahora los barcos se dirigirán al puerto ... israelí de Asdod y la carga deberá ser transportada a su destino final por tierra. Una de las ventajas de esta vía es que la carga superará los controles de seguridad en el puerto de partida en Limasol y «no precisará de nuevos registros adicionales» antes de llegar a su destino final, según apuntaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. La incógnita está en si los israelíes darán un acceso especial a estos camiones o si tendrán que soportar eternas esperas como el resto de vehículos que aguardan a las puertas de la Franja.

