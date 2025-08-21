Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»

Israel ataca Ciudad de Gaza con dureza desde el aire y las brigadas Nihal y Givati ya operan en barrios como Zeitoun y en la ... vecina Yabalia. Estos son los movimientos previos a la invasión a gran escala aprobada el miércoles por el ministro de Defensa, Israel Katz, para hacerse con el control del mayor núcleo urbano de la Franja en el que sobreviven un millón de personas. En las próximas horas, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene previsto reunirse con sus asesores de seguridad para aprobar los planes definitivos para reocupar la zona. El líder israelí será quien anuncie de manera oficial el inicio de la operación 'Carros de Gedeón II'. Hasta entonces el ejército seguirá con sus acciones para allanar el camino a las tropas.

A la espera de esa reunión, la oficina del primer ministro emitió un comunicado en el que recogió la orden a las tropas para que se movilicen con rapidez. Netanyahu exigió «una reducción de los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás», según la nota de prensa. Desde el Ministerio de Defensa se informó del envío de 60.000 cartas a reservistas donde se les llama a filas. La condena de las familias de los rehenes, que suplican al dirigente hebreo que acepte el acuerdo con los islamistas para que los cautivos salgan de forma segura, no ha influido en la decisión final.

Respecto a los objetivos de este nuevo movimiento, que se produce al tiempo que Hamás ha aceptado la última propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, fuentes militares citadas por el diario 'The New York Times' afirmaron que «la prioridad es impedir que los combatientes de Hamás se reagrupen y planifiquen futuros ataques». Las operaciones «se extenderán a zonas de Ciudad de Gaza que los soldados israelíes no han atacado ni controlado previamente durante la guerra», señalaron.

El objetivo de Israel en Ciudad de Gaza es que quede «como Rafah, una ciudad en ruinas», explicó el ministro Eli Cohen

En las primeras semanas de la guerra, los soldados israelíes llevaron a cabo operaciones en Ciudad de Gaza, incluido el Hospital Al-Shifa, pero luego se retiraron. Eli Cohen, ministro del gabinete de seguridad israelí, explicó al Canal 14 que el objetivo final es que este núcleo urbano quede «exactamente como Rafah, que convertimos en una ciudad en ruinas».

Drama humanitario

Decenas de miles de personas abandonan sus casas en las primeras zonas afectadas por las operaciones y tratan de buscar un lugar seguro en otros barrios de la ciudad. Las tiendas de campaña se han convertido en el único recurso para la mayoría de desplazados, pero la entrega de los materiales de refugio sufre fuertes restricciones por parte de Israel, que complica el acceso de los camiones con esta carga.

Funcionarios de organizaciones humanitarias, incluidas agencias de la ONU, declararon a Reuters que «los materiales de refugio que necesitan los palestinos desplazados aún no llegan a Gaza», y culparon a las trabas burocráticas israelíes. Los casi dos años de campaña militar han convertido la Franja en un gran campo de desplazados y, en muchos casos, la gente levanta la tienda sobre las ruinas de lo que fueron sus casas.

It is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza and the unconditional release of all hostages, and to avoid the massive death and destruction that a military operation against Gaza would inevitably cause.



Simultaneously, the decision by the Israeli authorities to expand… pic.twitter.com/oqf6q6vo5N — António Guterres (@antonioguterres) August 21, 2025

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que «es vital alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza« para evitar la muerte y la destrucción que causaría una operación militar contra el mayor centro urbano. Sus palabras no llegan a los despachos donde se toman las decisiones en Israel, un país que considera a agencias de Naciones Unidas como UNRWA «organización terrorista» y que ha asesinado en la Franja a más de 310 de sus trabajadores en los últimos dos años.