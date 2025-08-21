Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palestinos corren a refugiarse tras un ataque israelí contra Yabalia. AFP

Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»

Soldados hebreos ya operan en barrios como Zeitoun y en la vecina Yabalia como paso previo a la invasión a gran escala

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:01

Israel ataca Ciudad de Gaza con dureza desde el aire y las brigadas Nihal y Givati ya operan en barrios como Zeitoun y en la ... vecina Yabalia. Estos son los movimientos previos a la invasión a gran escala aprobada el miércoles por el ministro de Defensa, Israel Katz, para hacerse con el control del mayor núcleo urbano de la Franja en el que sobreviven un millón de personas. En las próximas horas, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene previsto reunirse con sus asesores de seguridad para aprobar los planes definitivos para reocupar la zona. El líder israelí será quien anuncie de manera oficial el inicio de la operación 'Carros de Gedeón II'. Hasta entonces el ejército seguirá con sus acciones para allanar el camino a las tropas.

