Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipos de rescate trabajan en uno de los edificios atacados la pasada madrugada por Rusia en la ciudad ucraniana de Ternópil. Reuters

Rusia causa veinte muertos en el oeste de Ucrania al lanzar más de 470 drones

Los ataques se han cebado con la localidad de Ternópil, donde además se han registrado 37 heridos mientras Rumanía ha tenido que desplegar cazas F-16 por una nueva incursión de aviones no tripulados

I. Ugalde

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Una madrugada de fuego. Es lo que ha vivido el oeste de Ucrania este miércoles al lanzar las tropas rusas uno de sus mayores ataques ... en los últimos tres años de guerra al lanzar más de 470 drones y 48 misiles -uno de ellos balístico y el resto de crucero- sobre varias regiones. Los bombardeos, denunciados por el presidente Volodímir Zelenski apenas un día después de su visita a España para reforzar la cooperación militar tras hacer lo propio en Francia y Grecia, han causado al menos 20 muertos -dos son niños- y 66 heridos, entre ellos otros 16 menores. La víctimas y los mayores destrozos han tenido lugar en la ciudad de Ternópil, según ha precisado el ministro del Interior, Igor Klimenko.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rusia causa veinte muertos en el oeste de Ucrania al lanzar más de 470 drones

Rusia causa veinte muertos en el oeste de Ucrania al lanzar más de 470 drones