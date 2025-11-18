Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios de seguridad junto al tren que tuvo que detenerse el domingo. Efe

Polonia atribuye el sabotaje en una línea férrea a dos ucranianos al servicio de Rusia

El primer ministro, Donald Tusk, ha anunciado la identificación de los responsables, que pretendían causar «una catástrofe» y provocar el caos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

Los tambores de guerra resuenan cada vez a mayor volumen en el este de Europa. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado este ... martes de que la policía ha identificado a los responsables de los actos de sabotaje que afectaron a una línea férrea, en la inmediaciones de Mika, el pasado domingo. Son dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana que colaboran con los servicios de Inteligencia de Rusia, según Tusk. El jefe del Gobierno añadió que habían entrado en Polonia a través de la frontera con Bielorrusia –aliado del Kremlin–. «Tras cometer su acción, estos individuos abandonaron el país por el paso fronterizo de Terespol», indicó. Varsovia apunta el dedo acusador hacia Moscú. La tensión no deja de crecer en la zona cuando la invasión rusa de Ucrania está cerca de cumplir cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  9. 9

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polonia atribuye el sabotaje en una línea férrea a dos ucranianos al servicio de Rusia

Polonia atribuye el sabotaje en una línea férrea a dos ucranianos al servicio de Rusia