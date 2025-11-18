Polonia atribuye el sabotaje en una línea férrea a dos ucranianos al servicio de Rusia

Los tambores de guerra resuenan cada vez a mayor volumen en el este de Europa. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado este ... martes de que la policía ha identificado a los responsables de los actos de sabotaje que afectaron a una línea férrea, en la inmediaciones de Mika, el pasado domingo. Son dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana que colaboran con los servicios de Inteligencia de Rusia, según Tusk. El jefe del Gobierno añadió que habían entrado en Polonia a través de la frontera con Bielorrusia –aliado del Kremlin–. «Tras cometer su acción, estos individuos abandonaron el país por el paso fronterizo de Terespol», indicó. Varsovia apunta el dedo acusador hacia Moscú. La tensión no deja de crecer en la zona cuando la invasión rusa de Ucrania está cerca de cumplir cuatro años.

Tusk aportó los datos de la investigación, aún abierta, tras una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Nacional. «Diré lo que pueda decir tras conocer todos los resultados. En primer lugar, el intenso trabajo de los servicios de emergencia, la policía y la fiscalía nos ha permitido identificar a los responsables del sabotaje», declaró. «Estamos seguros de que el acto de volar las vías y dañar la infraestructura ferroviaria fue intencionado y tenía como objetivo provocar una catástrofe ferroviaria», acusó.

El primer ministro informó de que la policía y la fiscalía cuentan con los datos de los presuntos autores del ataque, incluidas fotografías que han servido para su identificación. «Lo que pretenden las autoridades rusas no es sólo el efecto inmediato, sino también las consecuencias políticas y sociales: desorganización, caos, pánico, especulación, incertidumbre y el fomento de un sentimiento radicalmente antiucraniano», indicó Tusk en declaraciones recogidas por la prensa polaca.

«La situación más grave desde el inicio de la guerra en Ucrania»

El primer ministro subrayó que esta es «quizás la situación más grave desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania». Y desveló que la policía polaca han detenido hasta el momento a varias personas en relación con el sabotaje de la línea ferroviaria número 7, en la ruta Varsovia Este-Dorohusk, por donde circula ayuda humanitaria con destino a Ucrania. Se investiga el uso de explosivos cerca de la localidad de Mika, en el condado de Garwolin. «Estas acciones crearon un peligro inminente de accidente de transporte terrestre, poniendo en riesgo la vida y la salud de numerosas personas, así como importantes pérdidas materiales», aseguraron fuentes próximas a la investigación.

En respuesta a las acusaciones lanzadas desde Varsovia, Moscú acusa a Polonia de sucumbir a la rusofobia. «Rusia está acusada de todas las manifestaciones de la guerra híbrida y directa que se están librando», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a un reportero de la televisión estatal rusa. «En Polonia, por ejemplo, todos intentan ir por delante de la locomotora europea en este sentido. Y la rusofobia, por supuesto, está floreciendo allí», agregó.