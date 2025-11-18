«Sería raro si no nos acusaran. La rusofobia está floreciendo», replica el Kremlin

Ante las acusaciones del Gobierno polaco de haber instigado el sabotaje ferroviario, el Kremlin respondió con ironía y sorna, algo que ya había hecho también ... a principios de 2022 cuando se dijo que se estaba preparando para invadir Ucrania. Tras negarlo, inició la ofensiva en febrero de ese año. En una entrevista al canal de televisión ruso VGTRK, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que «sería muy extraño si no acusaran a Rusia en primer lugar». Con el tono victimista habitual del oficialismo cuando se le reprocha o se le culpa de algo, el representante del poder ruso lamentó que su país «sea acusado de todas las manifestaciones de la guerra híbrida y directa que están ocurriendo. En Polonia todos están tratando de adelantarse a los acontecimientos antes que en e resto de Europa». «La rusofobia allí -añadió- está floreciendo en su máximo esplendor».

No pasó por alto el dato de que los dos principales sospechosos del sabotaje el domingo a la línea férrea polaca son ucranianos. «El hecho de que vuelvan a figurar ciudadanos de ese país en actos de terrorismo contra infraestructuras críticas es notable», subrayó antes de apuntar a Kiev como foco de inestabilidad. Lo que no mencionó Peskov es que Varsovia ha señalado que presuntamente los dos identificados estarían colaborando con los servicios secretos rusos: uno de ellos ya fue acusado de sabotaje en Leópolis, en el oeste de Ucrania. Además, las autoridades polacas informaron de que los dos supuestos agresores abandonaron el país hacia Bielorrusia, el aliado más fiel del Kremlin en Europa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya ha pedido a Radoslaw Sikorski, el ministro de Exteriores de su Gobierno, que exija a Minsk y Moscú la extradición de los sospechosos.

Sin eco en los medios

Los medios de comunicación rusos no dieron demasiada trascendencia a este asunto e incluso alguno como 'Komsomolskaya Pravda' informaron sobre el sabotaje sin mencionar en ningún momento las acusaciones de que Rusia estaría detrás de este ataque. Se limitaron a recalcar la nacionalidad ucraniana de los dos autores identificados por la policía polaca y a recordar que las autoridades de Varsovia culpaban al Kremlin. Otro rotativo ruso, 'Vedomosti', hizo hincapié en que por ahora no hay ninguna prueba de la implicación de los servicios de Inteligencia de Moscú y que Polonia todavía no tiene la seguridad completa de la culpabilidad rusa.