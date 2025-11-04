Cazas alemanes interceptan en trece ocasiones aviones rusos sobre el Báltico en lo que va de año

La Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemana, ha interceptado aviones militares rusos sobre el mar Báltico en 13 ocasiones en lo que va de año. En ... todo 2024 se produjeron además otros 15 incidentes de ese tipo. La denominada escuadrilla de alerta de la Luftwaffe despegó en todas esas ocasiones desde su base de Rostock-Laage, al noreste de Alemania, informa este martes la edición digital del semanario Die Zeit.

La OTAN activa esa escuadrilla cuando un avión se aproxima a la frontera de la Alianza sin señal, con el localizador electrónico apagado, y sin plan de vuelo. En un plazo de 15 minutos, dos Eurofighters despegan y vuelan en dirección a la aeronave fantasma para identificarla y obligarla a corregir su ruta. En la jerga militar internacional, la escuadrilla de alerta se denomina Quick Reaction Alert (QRA) o Alerta de Reacción Rápida.

En las últimas semanas se han producido repetidamente incidentes de este tipo sobre el mar Báltico. El ejército polaco también ha tenido que enviar aviones de combate para interceptar aviones de reconocimiento rusos. Los pilotos de la OTAN se acercan a los aviones y establecen contacto mediante señales manuales estandarizadas internacionalmente.

Por lo general, los aviones rusos dan media vuelta al cabo de un tiempo y vuelven, por ejemplo, a San Petersburgo o al enclave de Kaliningrado. Allí se encuentran las bases militares más importantes de Rusia junto al mar Báltico. «Desde el punto de vista jurídico, estos vuelos no suelen ser objetables. Sin embargo, a menudo tienen fines militares», según un portavoz de la Luftwaffe.

«Justo sobre el mar Báltico, el espacio aéreo se asemeja a una alfombra de mosaico, ya que, además del espacio aéreo internacional, hay numerosos territorios soberanos», explicó el portavoz. Por eso, en estos casos se activa a los distintos países ribereños. Rusia actúa de forma selectiva. «Los aviones militares rusos utilizan el espacio aéreo internacional para acercarse a las fronteras de la OTAN», destacaron desde la Luftwaffee.

A menudo vuelan sin señal de transpondedor, lo que los hace «invisibles» para el control de tráfico aéreo civil, añadió el portavoz, quien subrayó que con esos vuelos, Rusia quiere comprobar la rapidez y la forma en que reaccionan los países de la OTAN en estos casos para poner a prueba sus capacidades defensivas.

Además, durante los vuelos de reconocimiento también se pueden recopilar datos, ya que los aviones militares del tipo Iliúchin Il-20 cuentan con los sensores y cámaras adecuados a bordo. De este modo, los aviones son capaces de captar una zona desde el aire y almacenar información. Rusia lleva décadas utilizando ese modelo de avión desarrollado durante la Guerra Fría.

Colaboración con Polonia

Con el fin de reforzar aún más el flanco oriental de la OTAN, la Luftwaffe trasladará hasta cinco Eurofighters a Polonia en diciembre. «Con ello, Alemania demuestra que es un socio fiable que apoya con determinación a sus aliados», declaró el portavoz de la Fuerza Aérea alemana a Die Zeit. El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius (SPD), anunció esta medida a mediados de octubre.

Pistorius afirmó entonces que con esa iniciativa Alemania sería «aún más activa, más presente y más visible en la frontera oriental de la Alianza». Los 5 Eurofighter estarán operativos hasta marzo en la misión de la OTAN «Eastern Sentry (Centinela del Este). Este operativo se puso en marcha a finales de septiembre, como respuesta a las presuntas violaciones deliberadas del espacio aéreo por parte de drones kamikazes rusos en Polonia.

Países de la OTAN como Francia, Dinamarca y Alemania están proporcionando más aviones de combate y una fragata para la defensa aérea como parte de la misión. El objetivo es disuadir más a Rusia. La Luftwaffe trasladará a Polonia dos cazas principales, dos cazas de repuesto y uno de reserva técnica para su uso en el extranjero.

Los aviones de combate se estacionarán en la base aérea militar de Malbork. Desde allí despegaron la semana pasada los aviones polacos para interceptar aviones rusos. Según la Fuerza Aérea alemana, los pilotos germanos explorarán inicialmente la zona con vuelos de prueba para entrenarse para las misiones. «Por lo general, desde que se da la alarma hasta que los aviones están en el aire transcurren entre ocho y diez minutos», afirmó el portavoz.

En Rostock-Laage y en Rumanía hay contenedores habitables situados justo al lado de los Eurofighters, para que los pilotos puedan subir rápidamente y despegar. El tráfico aéreo regular se detiene y se desvía de forma específica para dejar vía libre a los aviones de combate. Hasta ahora, la Luftwaffe ha establecido escuadrillas de reacción inmediata en Rostock-Laage, en Neuburg an der Donau y en Constanza, Rumanía.