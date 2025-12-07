Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zelenski y Kellogg durante una reunión el pasado verano en Kiev. EFE

EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia

El enviado de Trump a Kiev, Keith Kellogg, ve el acuerdo «muy cerca» mientras el Kremlin exige cambios radicales en algunas propuestas

María Rego

María Rego

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:09

Comenta

Después de tres días consecutivos de negociaciones entre ucranianos y estadounidenses en Miami, y a la espera de la reunión que Volodímir Zelenski mantendrá este ... lunes con los líderes del E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) en Londres, EE UU se muestra optimista sobre el fin de la invasión rusa. El acuerdo está «muy, muy cerca», vaticinó el domingo el enviado de Donald Trump a Kiev, Keith Kellogg, quien en enero dejará el cargo. El general retirado redujo los obstáculos para la firma de la paz principalmente a dos cuestiones: el control de la región del Donbás, en el este del país, y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. «Si se resuelven esos asuntos, el resto de cosas se solucionarían bastante bien», comentó durante el Foro de Defensa Nacional en California.

