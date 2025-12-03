Moscú devuelve las negociaciones a la casilla de salida

La historia se repite: Estados Unidos presenta una propuesta de paz inaceptable para Ucrania y Europa, que exigen negociar sus términos; las condiciones se afinan ... con Washington antes de presentarlas en Moscú; Vladímir Putin rechaza el replanteamiento y devuelve la invasión al punto de partida. Ha sucedido en el pasado y todo apunta a que se repitió anoche, cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió durante cinco horas con el presidente Putin, que se presentó al encuentro con tres horas de retraso.

Después, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov repitió la cantinela de siempre: «Ha sido un diálogo muy útil y constructivo, pero no se ha llegado a un acuerdo». Eso sí, contrariamente a lo que se dijo al final de la reunión, el portavoz Dmitry Peskov ha negado este miércoles que Putin haya rechazado la propuesta cuyo origen está en el plan original de 28 puntos filtrado el mes pasado. «Los americanos han confirmado su predisposición a tener en cuenta nuestras consideraciones y propuestas principales», ha sentenciado, cerrando de nuevo este círculo que va dando vueltas mientras en el campo de batalla continúan muriendo miles de soldados.

Desde Kiev, Volodímir Zelenski reconoce que «no hay soluciones sencillas para detener esta guerra», y añade que las líneas rojas están ahora «en las cesiones territoriales y en los activos rusos congelados», un capital que se debería destinar a la reconstrucción del país. Relevante es también el asunto de las garantías de seguridad, porque el mandatario ucraniano no cree que «Rusia haya modificado su objetivo de ocupar el país, y hay que evitar que vuelvan a invadir una tercera vez».

A pesar de todo, los ucranianos no tiran la toalla. Según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, Witkoff llamó al negociador Rustem Umerov tras la reunión con Putin para informarle de detalles que no se han hecho públicos. «Le trasladó que las conversaciones en Moscú tuvieron un impacto positivo en el proceso de paz y le invitó a continuar las negociaciones en Estados Unidos», se ha limitado a decir Sybiha.

«El único capaz de romper el estancamiento»

Consciente de la amenaza que Putin supone para Europa después de que Moscú afirmase estar preparada para la guerra, este miércoles el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido contundente con su «comportamiento imprudente». En su opinión, Putin está convencido de que «puede durar más tiempo que nosotros», pero le ha advertido de que la Alianza «no se va a ir a ninguna parte y sus miembros están más comprometidos que nunca con la estrategia para repeler la amenaza rusa».

Eso sí, Rutte ha reiterado la necesidad de que, para lograr ese objetivo, incrementen sus presupuestos de Defensa al 5% del PIB, una exigencia de Trump. El presidente de Estados Unidos es, en palabras del secretario general de la OTAN, «la única persona que puede romper con el estancamiento en la guerra de Ucrania». El propio Rutte reconoce que los esfuerzos para lograr la paz no tienen garantizado el éxito, pero incide en que «no por ello se debe dejar de hacer presión sobre Rusia».