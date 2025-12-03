Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Witkoff, Putin y sus respectivos equipos el martes en Moscú. EFE

Moscú devuelve las negociaciones a la casilla de salida

Tras las infructuosas conversaciones en Moscú, Mark Rutte critica el «comportamiento imprudente» de Putin y le advierte de que «la OTAN no se va a ir a ninguna parte»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

La historia se repite: Estados Unidos presenta una propuesta de paz inaceptable para Ucrania y Europa, que exigen negociar sus términos; las condiciones se afinan ... con Washington antes de presentarlas en Moscú; Vladímir Putin rechaza el replanteamiento y devuelve la invasión al punto de partida. Ha sucedido en el pasado y todo apunta a que se repitió anoche, cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió durante cinco horas con el presidente Putin, que se presentó al encuentro con tres horas de retraso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moscú devuelve las negociaciones a la casilla de salida

Moscú devuelve las negociaciones a la casilla de salida