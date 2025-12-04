Putin asegura que la reunión con el enviado de Trump fue «muy útil» e insiste en que Rusia tomará el Donbás

«Todo se reduce a eso: o liberamos esos territorios por medios armados o las tropas ucranianas abandonan esos territorios y dejan de luchar allí», ... sentenció este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con el diario 'India Today' durante su viaje al país asiático. Para el jefe del Kremlin, el Donbás (en el Este) y lo que llama Nueva Rusia (zonas del sur de Ucrania hasta la provincia de Odesa) ya no son discutibles y pertenecen, o lo harán, a su país. La cuestión territorial, y las posibles cesiones, es uno de los puntos más delicados de las negociaciones de paz ya que Moscú no quiere renunciar a ninguna de las regiones anexionadas de la antigua república soviética.

En 2014 se anexionó Crimea en una consulta de dudosa legitimidad y en 2024 repitió la jugada con las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque todavía no controla en su totalidad estas zonas. Es por ello que Rusia presiona a los ucranianos para que abandonen estas regiones. «Nosotros les dijimos de inmediato: la gente no quiere vivir con ustedes, salieron a un referéndum, votaron por la independencia. Retiren sus tropas y no habrá acciones militares. No, ellos prefieren la guerra» defendió Putin.

Las votaciones a las que se refirió el jefe del Kremlin fueron organizadas por las tropas rusas que conquistaron estas provincias en 2022. Los comicios recibieron las críticas de la comunidad internacional, que no los consideró legítimos y solo unos pocos países afines a Moscú aceptaron el cambio.

El líder eslavo también mencionó en la entrevista el encuentro de cinco horas que mantuvo el martes con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense Jared Kushner. «Fue muy útil» aseveró sobre la reunión. El Kremlin se había quejado antes de la cita que desconocía las nuevas iniciativas -a raíz de la participación europea en el plan original negociado por EE UU y Rusia- y, por eso, explicó Putin, «tuvimos que revisar cada punto, y por eso tardó tanto tiempo». Fue «una conversación necesaria, muy concreta», describió el presidente ruso, quien informó de que la propuesta inicial consta ahora de 27 puntos divididos en cuatro paquetes para su discusión por separado.

Rechazo al G8

El jefe del Kremlin valoró muy positivamente los esfuerzos de Trump para alcanzar la paz en Ucrania. «Lograr que las partes del conflicto lleguen a un consenso no es nada fácil», asumió. A pesar de sus buenas palabras para el magnate neoyorquino, Putin realizó varias críticas durante la entrevista en 'India Today'. Negó rotundamente que Rusia fuera a volver al G8, tal y como recogía uno de los puntos del plan, e incluso aseveró que no discutió el martes sobre este tema con la delegación estadounidense. También lanzó un dardo a Occidente al quejarse de las presiones a terceros países -en forma de sanciones, por ejemplo- para que dejen de comerciar con Moscú, como sucede en el caso de India.

«Aquellos que emprenden intentos de restringir algo en el ámbito económico de terceros países, al final, se enfrentan ellos mismos a problemas y pérdidas», denunció. Además, Putin señaló que, «cuando este entendimiento y conciencia lleguen en su totalidad, entonces cesará esta práctica de presión externa». En esa línea, el presidente ruso cargó contra Europa por obstaculizar la búsqueda de la paz en Ucrania.