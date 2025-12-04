Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vladímir Putin. AFP

Putin asegura que la reunión con el enviado de Trump fue «muy útil» e insiste en que Rusia tomará el Donbás

El jefe del Kremlin elogia los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por alcanzar la paz en Ucrania y critica las presiones a terceros países para que corten sus lazos con Moscú

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:43

«Todo se reduce a eso: o liberamos esos territorios por medios armados o las tropas ucranianas abandonan esos territorios y dejan de luchar allí», ... sentenció este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con el diario 'India Today' durante su viaje al país asiático. Para el jefe del Kremlin, el Donbás (en el Este) y lo que llama Nueva Rusia (zonas del sur de Ucrania hasta la provincia de Odesa) ya no son discutibles y pertenecen, o lo harán, a su país. La cuestión territorial, y las posibles cesiones, es uno de los puntos más delicados de las negociaciones de paz ya que Moscú no quiere renunciar a ninguna de las regiones anexionadas de la antigua república soviética.

