Steve Witkoff. AFP

Witkoff y Putin se reúnen hoy en Moscú para abordar el plan de paz para Ucrania

El enviado de Trump se cita por primera vez con el jefe del Kremlin desde que trascendió la propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:25

El presidente ruso, Vladímir Putin, se prepara este martes para recibir de nuevo en Moscú a Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos y uno de ... los hombres de confianza de Donald Trump. El objetivo principal del encuentro es avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania -que parecen haberse acelerado en las últimas semanas a raíz de que trascendiera el plan elaborado por EE UU y Rusia- y tratar el futuro de la antigua república soviética. El negociador norteamericano podría llegar acompañado de Jared Kushner, yerno del líder republicano, que ya ejerció de arquitecto de la propuesta que en octubre permitió acordar un alto el fuego en Gaza.

