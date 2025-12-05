Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Volodímir Zelenski baja junto a su esposa del avión presidencial en el aeropuerto de Dublín. AFP

Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

Dublín alertó a Kiev de la presencia de al menos cinco aparatos en pleno vuelo del presidente, cuyo trayecto no se vio afectado por el incidente

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

El avión en el que viajaba el pasado lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con destino a Irlanda vivió un momento tenso en pleno vuelo. ... Drones de origen desconocido acompañaron a la aeronave antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Dublín, ha relatado el asesor de comunicaciones presidencial, Dmitri Litvin, al portal de información RBC Ucrania. «El país anfitrión es responsable de la seguridad. Según su información, dichos drones sí estaban presentes, pero esto no afectó en absoluto la visita», ha aclarado Litvin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda