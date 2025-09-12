Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos «no fue un error»

El primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha mostrado ninguna duda de que la incursión de una veintena de drones rusos el pasado miércoles en ... su territorio fue intencionada. Lo expresó un día después de la invasión durante una visita a la base militar de Lask y lo ha vuelto a manifestar este viernes con un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «A nosotros también nos habría gustado que el ataque a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos». De hecho, Varsovia está convencida de que la acción de Moscú pretendía testar la defensa del país báltico.

El inquilino de la Casa Blanca ha tratado de quitar importancia a la intromisión rusa. «Pudo haber sido un error», sugirió Trump, quien en cualquier caso aseguró no estar «contento» con la situación, que ha hecho saltar las alarmas en la OTAN. El miércoles, horas después de que Varsovia denunciara el incidente, se limitó a lanzar un mensaje de complicada interpretación en su red social, Truth: «¿Que Rusia viola el espacio aéreo de Polonia? ¡Allá vamos!».

«No han sido ejercicios, demostraciones ni maniobras; han sido operaciones aéreas directas», zanjó Tusk durante su visita a la base militar de Lask. Algunos expertos en defensa van más allá y sospechan que la incursión, que no causó víctimas, le sirvió a Rusia para obtener información sobre los reflejos de la Alianza ante un posible ataque. La OTAN, por ahora, ha abierto una investigación sobre el incidente que será clave en las consultas a los aliados establecidas en su artículo 4, invocado por Varsovia tras el suceso.

La incursión de los drones rusos, mientras tanto, ha llevado a Polonia a tomar decisiones urgentes para protegerse, como el cierre de su espacio aéreo a Bielorrusia, aliado de Rusia, y a Ucrania y la restricción de la mayoría de los vuelos, incluidos los civiles salvo contadas excepciones.