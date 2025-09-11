Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maniobras militares con un avión de combate Eurofighter en el Estado germano de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Reuters

Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN

Berlín decide incrementar su apoyo a las repúblicas bálticas y Polonia con el despliegue de cuatro aviones Eurofighter hasta finales de año tras la incursión el miércoles de drones rusos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:52

Alemania va a incrementar apreciablemente su participación en la vigilancia del espacio aéreo en el flanco oriental de la OTAN, en la región del Báltico ... y Polonia, para lo que duplicará el número de sus cazabombarderos presentes en esa zona, anunció este jueves el portavoz oficial del Gobierno federal, Stefan Kornelius, quien subrayó que el Ejecutivo del canciller federal, Friedrich Merz, ha tomado esa decisión tras el reciente derribo de varios drones rusos que sobrevolaron territorio polaco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  4. 4 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  5. 5

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  6. 6 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  7. 7 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  8. 8 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  9. 9 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  10. 10 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN

Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN