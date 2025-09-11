Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN

Alemania va a incrementar apreciablemente su participación en la vigilancia del espacio aéreo en el flanco oriental de la OTAN, en la región del Báltico ... y Polonia, para lo que duplicará el número de sus cazabombarderos presentes en esa zona, anunció este jueves el portavoz oficial del Gobierno federal, Stefan Kornelius, quien subrayó que el Ejecutivo del canciller federal, Friedrich Merz, ha tomado esa decisión tras el reciente derribo de varios drones rusos que sobrevolaron territorio polaco.

«Además de las obligaciones ya existentes en los países bálticos y Polonia, el Gobierno federal prolongará y ampliará la vigilancia aérea sobre Polonia», afirmó Kornelius. Hasta ahora, el Bundeswehr, el ejército alemán también ha contribuido a la seguridad de los tres Estados bálticos miembros de la UE y la OTAN con un sistema de defensa aérea Patriot y la participación en vuelos de patrulla.

Concretamente, el número de aviones Eurofighter desplegados se duplicará de dos a cuatro, según anunció el ministerio germano de Defensa. Además, la misión se prolongará hasta finales de diciembre, cuando hasta ahora estaba previsto que acabara a finales de septiembre. Kornelius afirmó que Alemania también intensificará su apoyo a Ucrania. En la UE, el Gobierno federal trabajará para que se apruebe rápidamente un sólido decimonoveno paquete de sanciones, dijo el portavoz.

Polonia comunicó el miércoles el derribo de varios drones rusos que habían invadido su espacio aéreo. «Esta provocación rusa (...) no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades, nuestra capacidad de reacción», declaró este jueves el presidente polaco, Karol Nawrocki. Se trató de un intento de comprobar los mecanismos internos de la OTAN y su capacidad de reacción, aseguró el máximo mandatario de Polonia.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró que no creía que los drones hubieran volado accidentalmente hacia Polonia. No hay motivos para suponer que se trate «de un error de corrección de rumbo o algo similar», señaló. «Es evidente que estos drones fueron dirigidos deliberadamente hacia esa ruta», añadió. El ministerio de Defensa ruso aseguró que «no había intención de atacar objetivos en territorio polaco», pero no se pronunció sobre si se violó deliberadamente el espacio aéreo polaco.

Respuesta integral

El objetivo de la vigilancia aérea es preservar la integridad del espacio aéreo de la OTAN y poder responder de manera integral y flexible a posibles amenazas. La OTAN respondió con este concepto a la anexión rusa de Crimea en 2014. En caso de sospecha, los Eurofighters alemanes despegan para identificar aviones desconocidos o sospechosos y, si es necesario, interceptarlos. La Luftwaffe, la fuerza aérea germana, establecerá inmediatamente la disponibilidad operativa, según informó el ministerio de Defensa.

Hasta principios de septiembre, la Luftwaffe tenía cinco Eurofighters estacionados en Polonia para misiones de vigilancia aérea. Estos fueron trasladados de vuelta a Alemania según lo previsto. Los aliados de la OTAN se turnan en un sistema rotatorio para apoyar a los países del flanco oriental. Además, el ejército Alemán tiene actualmente dos sistemas de defensa aérea Patriot estacionados en el aeropuerto polaco de Rzeszów. A través de esta ciudad del sureste de Polonia se gestiona gran parte de los suministros occidentales de armas y otros equipos militares a Ucrania. El contingente está formado por unos 200 soldados y 100 vehículos.