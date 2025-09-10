Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Tusk, durante el consejo extraordinario de su gabinete y el alto mando militar. EFE

Donald Tusk, primer ministro de Polonia: «No estamos en guerra»

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, cree que la invasión de los drones rusos ha sido «intencionada» mientras Ursula von der Leyen habla de una acción «imprudente» y pide más sanciones contra Moscú

M. P.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:09

«No hay razón para afirmar que estamos en guerra, pero no cabe duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde la perspectiva ... de Polonia que cualquier otra anterior«, ha declarado el primer ministro polaco sobre el derribo de casi una veintena de drones rusos sobre su espacio aéreo esta pasada madrugada. Donald Tusk no ha querido restar importancia a la intrusión, pero ha hecho un llamamiento a la calma y a quienes están expresando »opiniones opuestas«: »No hay razón para que busquemos un enemigo en Occidente. Nos basta con uno en Oriente», subrayó.

