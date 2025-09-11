Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente polaco, Karol Nawrocki, este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Varsovia. AFP

Rusia y Bielorrusia se preparan para lucir músculo militar en plena tensión con Polonia

Lukashenko mientras tanto busca mejorar su relación con Washington con la visita del enviado de Trump a su país

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:52

Este próximo viernes Moscú y Minsk empezarán las maniobras militares Zapad (Oeste en ruso) en territorio bielorruso, que acabarán el martes 16 de septiembre. La ... última vez que las realizaron fue en 2021, pocos meses antes del inicio de la guerra contra Ucrania. Muchos de los 200.000 soldados que participaron entonces fueron parte de la invasión desde el norte en dirección a Kiev en febrero de 2022. En esta ocasión solo 13.000 efectivos formarán parte de las maniobras. A pesar del contexto, Moscú ha insistido que no tienen ninguna intención más allá de entrenar a su personal militar. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha apuntado que «los ejercicios se llevarán a cabo. Son ejercicios planificados. No están dirigidos contra nadie».

