Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Cazas polacos se han visto obligados este miércoles a derribar drones rusos que han penetrado «repetidamente» en su espacio aéreo durante una ofensiva del Kremlin ... contra el oeste de Ucrania. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas desplegó aviones de combate después de que sus rádares detectaran la presencia de «objetos hostiles» que traspasaban las fronteras. Es muy posible que en la operación hayan participaco cazas de los países aliados, es decir, de la OTAN, estacionados en suelo polaco.

El incidente ha sido calificado de muy grave por Varsovia y las autoridades internacionales. Se trata de la primera vez desde el comienzo de la invasión de Ucrania que Polonia ha debido utilizar su fuerza militar para neutralizar un ataque ruso, aunque en ocasiones anteriores ha registrado incidencias junto a la frontera por la caída de restos de aviones no tripulados procedentes de los combates aéreos en el país vecino. En esta ocasión, los drones formaban parte de un nuevo bombardeo masivo, que Rusia ha lanzado contra las provincias occidentales de Leópolis y Volinia.

«Las aeronaves han desplegado armas contra objetivos hostiles. Mantenemos contacto constante con el mando de la OTAN», han señalado los militares polacos según un comunicado publicado en X. No hay constancia de que se hayan producido heridos, aunque la Policía instó a la población a quedarse en casa y los aeropuertos han permanecido cerrados. Las patrullas aéreas continúan esta mañana para garantizar la seguridad del espacio polaco mientras continúa la búsqueda en tierra de los restos de los drones derribados, algunos de los cuales ya han sido identificados como de origen ruso.

El comando militar ha señalado que se trata de una «violación sin precedentes del espacio aéreo». El preidente y el primer ministro han sido informados de manera permanente de la operación y el vice primer ministro, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha confirmado el despliege de armamento propio contra los aviones no tripulados. El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que «sigan los comunicados del Ejército polaco y de la Policía», aunque a primera hora de la mañana la alerta parece haberse superado.