Cazas polacos en pleno vuelo. AFP

Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Cazas militares han salido esta madrugada al encuentro de una oleada de aviones no tripulados dirigidos contra la provincia ucraniana de Leópolis que traspasaron la frontera

M. Pérez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:05

Cazas polacos se han visto obligados este miércoles a derribar drones rusos que han penetrado «repetidamente» en su espacio aéreo durante una ofensiva del Kremlin ... contra el oeste de Ucrania. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas desplegó aviones de combate después de que sus rádares detectaran la presencia de «objetos hostiles» que traspasaban las fronteras. Es muy posible que en la operación hayan participaco cazas de los países aliados, es decir, de la OTAN, estacionados en suelo polaco.

