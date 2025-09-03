Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Militares estadounidenses escoltan a presuntos miembros del Tren de Aragua y el MS-13 para su deportación. Reuters

Un tribunal de EE UU rechaza el uso de una ley de 1798 para deportar a venezolanos

La sentencia concluye que no hay «pruebas de una invasión o incursión hostil» para aplicar la centenaria normal, que Trump recuperó para expulsar del país a supuestos miembros del Tren de Aragua

María Rego

María Rego

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:26

La política migratoria impulsada por Donald Trump encadena un revés judicial tras otro. El último se lo ha dado una Corte federal de apelaciones, que ... falló el martes contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, para deportar a supuestos pandilleros latinoamericanos al no haber «pruebas de una invasión o incursión hostil». El tribunal, cuyo dictamen recibió dos votos a favor y uno en contra, ha vetado su aplicación en algunos Estados del sur de EE UU.

