EE UU ataca una lancha salida de Venezuela

El presidente Trump la acusa de cargar drogas que se dirigían al mercado estadounidense

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:50

La tensión militar entre EEUU y Venezuela ha pasado de las palabras a la acción. El presidente de EEUU anunció este martes, sin dar detalles, ... que sus fuerzas aéreas han atacado un bote que salía de Venezuela con dirección a EEUU cargado de drogas.

